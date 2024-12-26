Альфа-банк подтверждает прогноз для цены золота на 2025г на уровне $2800/унц

Альфа-банк подтверждает прогноз для цены золота на 2025 год на уровне $2800 за тройскую унцию, говорится в аналитическом материале банка.

"В 2024 году золото продемонстрировало наибольший рост за последние десять с лишним лет, подорожав с начала года на 28%, - отмечают эксперты банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева. - Фундаментальные факторы, обеспечивающие рост этого драгметалла, остаются неизменными. В первую очередь, центральные банки продолжают наращивать свои вложения в золото, причем ряд центробанков развивающихся стран таким образом диверсифицирует свои активы. Более того, инвесторы продолжают инвестировать в золото через специализированные фонды ETF, чему способствуют снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара США".

Между тем, геополитическая напряженность за прошедший год, на взгляд стратегов, не ослабевает, а скорее усиливается, в том числе на Ближнем Востоке, способствуя дальнейшему росту глобальной неопределенности и подталкивая инвесторов к хеджированию рисков. Это также объясняет выдающуюся динамику цен на золото в 2024 году.

"Что касается 2025 года, мы считаем, что рост цен на золото продолжится, - прогнозируют аналитики банка. - При этом в центре внимания будет новый президент США - Дональд Трамп, политика которого предполагает возможность возникновения новых торговых войн и ускорения инфляции. Мы полагаем, что политика ФРС не предусматривает повышения процентных ставок в 2025 году. Большинство аналитиков финансового рынка (более 80%) ждет как минимум еще двух снижений ставки Федрезерва, что является позитивным фактором для котировок золота. Более того, по нашему мнению, в следующем году росту цен на золото может поспособствовать более высокий, чем ожидается, спрос со стороны центральных банков, в том числе со стороны Народного банка Китая. Мы подтверждаем наш прогноз цен на золото на 2025 год на уровне $2800 за унцию".

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