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25 декабря 2024 года 18:30
Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2025г остается на уровне 18% - ПСБ
Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2025г остается на уровне 18% годовых, отмечают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) в инвестиционной стратегии на следующий год. "Банк России в декабре отказался от дальнейшего повышения ключевой ставки, сохранив её на уровне 21% и признав, что реализованное ужесточение денежно-кредитных условий, с учетом ужесточение банковского регулирования, может быть достаточно для возврата контроля над инфляцией, - пишут эксперты. - Полагаем, что изменение вектора денежно-кредитной политики оправдано, учитывая, необходимость сохранения экономического роста и того, что ключевая ставка уже на завышенных уровнях, а рост кредитования близок к остановке. Риск дополнительного повышения ставки есть, но он связан с негативным сценарием и заметным усилением инфляции. В базовом сценарии ждем стабилизации инфляционного давления и рассчитываем на переход ЦБ к снижению ключевой ставки в середине следующего года. Прогноз ключевой ставки на конец 2025 года остается на уровне 18%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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.25 декабря 2024 года 15:26
Рубль днем уверенно растет в паре с юанем благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года
Москва. 25 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем в среду, рубль уверенно растет благодаря подготовке экспортеров к последним налоговым выплатам года. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в этом месяце единый день налоговых выплат был перенесен с рабочей субботы, 28 декабря, на среду, 25-е число. Таким образом, сегодня в бюджет должны быть перечислены налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы. читать дальше
.25 декабря 2024 года 15:03
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.25 декабря 2024 года 14:31
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.25 декабря 2024 года 14:04
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.25 декабря 2024 года 12:37
ра доллар/рубль может завершить текущий год ниже психологически важного уровня в 100 руб./$1, а курс пары юань/рубль может уйти к отметке 13,5 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в складывающихся условиях до конца года в целом могут... читать дальше
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