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24 декабря 2024 года 19:42

Рынок акций РФ во вторник консолидировался после ралли, индекс МосБиржи просел ниже 2700п на фоне укрепления рубля

Москва. 24 декабря. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips после прошедшей выборочной фиксации прибыли игроками на итогах ралли, спровоцированного ранее решением ЦБ РФ не менять текущую ключевую ставку в 21% годовых; внешние площадки также подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи просел ниже 2700 пунктов на фоне укрепления рубля, лидировали в снижении акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,2%) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2690,96 пункта (-0,4%), индекс РТС - 848,79 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 декабря, составил 99,8729 руб. (-1,7414 рубля).

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,8%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей после 1,765 трлн рублей в 2023 году. Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории компании. За девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил значение за весь 2023 год. По итогам 2024 года EBITDA группы "Газпром", по консервативным оценкам, составит более 2,8 трлн руб.".

Поступления от продаж газа в 2024 год ожидаются выше плана: "Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн руб. - на 155 млрд руб. больше, чем было запланировано при утверждении первоначального финансового плана".

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал торги вторника с подъема, однако к вечеру активизировались продавцы и индикатор умеренно просел.

"Частичная фиксация прибыли всегда закономерна после мощного взлета. К тому же "медвежьими" факторами во вторник могли выступить укрепляющийся рубль и санкционные новости. По сообщениям западных СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа", - отмечает эксперт.

На западных рынках началось рождественское затишье, в среду площадки в США и Европе буду закрыты. Цены на нефть Brent держатся выше $72-73 за баррель. Американский институт нефти (API) раскроет недельные запасы нефти. Росстат опубликует сведения по потребительской инфляции за неделю и промпроизводству. Компания Henderson (MOEX: HNFG) проведет день инвестора и представит операционные результаты за ноябрь. Общий сантимент рынка в целом остается положительным на фоне итогов пятничного заседания ЦБ РФ, но приближение длинных новогодних праздников может снижать активность покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 декабря - 2650-2750 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ перешел к консолидации после двух дней уверенного восстановления, подогретого решением Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. Решение ЦБ вышло вразрез с ожиданиями участников рынка, которые предполагали рост ставки на 200 б.п., до 23% годовых. Укрепление рубля оказало сдерживающее влияние на котировки бумаг.

Поддержку рынку оказали подросшие акции "Газпрома" на фоне заявлений зампреда правления компании Фамила Садыгова о том, что за 2024 год EBITDA компании превысит 2,8 трлн руб., а коэффициент "Чистый долг/EBITDA" снизится до 2,1х с уровня 2,46х на конец сентября. Общий объем инвестиционной программы "Газпрома" в 2025 году снизится до 1523,7 млрд руб., отметил Федосов.

Расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+4,3%) выросли на фоне известий, что компания зарегистрировала в России юридическое лицо "Фикс Прайс". Акции ПАО "Южуралзолото" скорректировались вниз после скачка более чем на 7% в начале недели на фоне новостей о появлении в составе акционеров нового совладельца - Газпромбанка (MOEX: GZPR) с долей 22%. Бумаги ВТБ позитивно отреагировали на данные по РСБУ, согласно которым чистая прибыль банка за 11 месяцев выросла в 2,4 раза. Акции Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,7%) просели на новостях, что чистая прибыль за 11 месяцев 2024 года сократилась в 2,5 раза. Компания "Полюс" назначила ВОСА на 3 февраля, на котором будет принято решение о дроблении акций с коэффициентом 1:10. Торги акциями Х5 Group после редомициляции начнутся 9 января, компания получит тикер Х5, отметил Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм. Зарубежные биржи уходят на праздники с надеждой на возвращение к росту, но 2025 год с приходом к власти в США Трампа наверняка принесет мировым инвесторам новые сложности. Российский рынок в рублевом сегменте начал снимать краткосрочную перекупленность и отступил от района важного сопротивления по индексу МосБиржи - 2720 пунктов.

Динамика индикатора на данный момент предупреждает о необходимости соблюдать среднесрочную осторожность, но в целом сдержанная фиксация прибыли после недавнего ралли также выглядит логичным явлением. В ближайшие дни инвесторы в РФ в условиях нейтрального внешнего фона, вероятно, будут реагировать главным образом на корпоративные новости, поступающие в том числе с советов директоров и собраний акционеров, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, для индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает отметка 2740 пунктов. В случае закрепления выше этого рубежа станет возможен рост до 2800 пунктов. При этом текущее значение индекса относительной силы RSI находится на максимуме с мая, поэтому не исключено, что в ближайшее время случится коррекция вниз с уровнем поддержки в районе 2600 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов также полагает, что локально большинство бумаг выглядят перекупленными, поэтому в ближайшие дни возможна небольшая коррекция из-за выхода инвесторов, которые предпочтут зафиксировать прибыль перед новогодними праздниками. Однако снижение будет небольшим. Решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной существенно изменило рыночную ситуацию, и после новогодних праздников можно ожидать ускорения восстановления индекса МосБиржи, считает он.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), умеренно просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-0,2%), но растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq).

Индекс доверия потребителей к экономике Южной Кореи в декабре упал до минимальных более чем за два года 88,4 пункта со 100,7 пункта в ноябре, сообщил Банк Кореи. Динамика отражает рост экономических опасений в связи с политической неопределенностью после импичмента президента страны в середине месяца, пишет Trading Economics.

Активность торгов на этой неделе может быть пониженной, поскольку в связи с празднованием католического Рождества во вторник биржи США будут работать по укороченному графику, а в среду будут закрыты.

На нефтяном рынке во вторник цены растут после спада накануне, активность торгов невысокая перед рождественскими праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,6 за баррель (+1,4% и -0,4% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $70,22 за баррель (+1,4% и -0,3% в понедельник).

В среду биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Нефтяной рынок, вероятно, будет держаться в узком диапазоне в ходе праздничного периода в отсутствие четких сигналов о перспективах рынка на 2025 год. Влияние на цены по-прежнему оказывают геополитическая напряженность и ожидания избытка предложения на рынке в связи со слабым спросом, пишет Market Watch.

Геополитические факторы, связанные как с российско-украинским конфликтом, так и с ситуацией вокруг Израиля продолжают оказывать некоторую поддержку нефтяному рынку, отмечают аналитики Sevens Report Research. По их мнению, геополитика является главной причиной того, что цена WTI держалась около $70 за баррель во втором полугодии.

Тем не менее, фундаментальные факторы говорят в пользу снижения цен, учитывая риски физического избытка нефти на мировом рынке в первом полугодии 2025 года, говорится в обзоре Sevens Report, который цитирует Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже во вторник снизились "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,9%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,1%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-4,1%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,7%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,8%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+8,4%), расписки Fix Price (+4,3%), бумаги ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+3,7%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+3,5%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+3,2%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 122,95 млрд рублей (из них 23,062 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 21,185 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 12,323 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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