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20 декабря 2024 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ, индекс МосБиржи взлетел к 2640п

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ в пятницу раллировал по всему спектру blue chips после известий, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% из-за высокой инфляции) и дал умеренно "ястребиный" сигнал. Индекс МосБиржи взлетел к 2640 пунктам (максимум за месяц) рекордными темпами и на максимальных оборотах с февраля 2022 года, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+16,1%). Внешние рынки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (фьючерс на Brent просел до $72,4 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2638,42 пункта (+9,2%), индекс РТС - 812,12 пункта (+10,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже взлетели в пределах 15,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 декабря, составил 102,3438 руб. (-1,0769 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 6,2-7,3%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,09 рубля.

Совет директоров Банка России в пятницу принял неожиданное для рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки (+2 п.п. в июле, +1 п.п. в сентябре и +2 п.п. в октябре), объяснив свой шаг "более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение".

Существенное ужесточение денежно-кредитных условий, охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров по ставке.

Это связано как с влиянием уже реализованного с середины 2024 года ужесточения денежно-кредитной политики, так и с рядом автономных факторов (ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам).

По оценке ЦБ, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких ДКУ и замедления кредитования.

При этом регулятор дал сигнал рынку, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Новый сигнал остался "ястребиным" по форме, но содержательно смягчился относительно октябрьского, что дает основания - при реализации определенного сценария в ближайшие два месяца - рассматривать 21% не как промежуточный этап, а как возможный пик жесткости в этом цикле ДКП.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, оценка эффекта от достигнутой жесткости денежно-кредитных условий потребует времени, на следующем заседании в феврале совет директоров Банка России будет определять, достаточно ли ее или нужно вернуться к обсуждению повышения ставки.

Подорожали в пятницу также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+15,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+14,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+13,2%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+12,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+12,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+12,5% и +11,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+12,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (+12%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+11,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+11,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+11,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+11,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+10,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+10,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+9,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+9,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+9,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+8,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+8,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+7,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+7,7% и +5,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+7,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+7,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+6,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%).

Поддержку акциям МТС оказали также дивидендные новости. Группа МТС намерена продолжать следовать дивидендной политике, которую компания приняла летом 2024 года, сообщил в ходе мероприятия для инвесторов вице-президент по финансам компании Алексей Катунин.

"Летом мы приняли дивидендную политику, которая предполагает на ближайшие три года выплаты в 35 рублей на акцию. Мы еще раз подтверждаем эту цель: мы выплатили эти дивиденды в 2024 году и будем следовать этой дивполитике неукоснительно в ближайшие годы", - сказал он.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи отреагировал бурным ростом на неожиданное решение ЦБ сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 21%, при этом все прочие факторы отошли на второй план.

Воодушевление рынка вполне понятно, но оно может быстро смениться более трезвой оценкой. ДКП остается очень жесткой, и решение по ключевой ставке на следующем заседании ЦБ РФ не предопределено. Цены на нефть буксуют чуть выше $70 за баррель Brent. Народный банк Китая в пятницу также не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на год, оставив ее на уровне 3,1%. Статистика по расходам потребителей в США за ноябрь вышла чуть хуже прогнозов. В понедельник будет опубликован декабрьский индекс доверия потребителей Conference Board. Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев.

"Торговая активность, вероятно, будет замедляться по мере приближения новогодних праздников. На западных рынках ожидается рождественское затишье. Прогноз на 23 декабря по индексу МосБиржи - 2550-2675 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, решение ЦБ, особенно в силу неожиданности, позитивно для долгового и фондового рынка. Сохранение ставки может замедлить дальнейшее повышение ставок по депозитам и кредитам для заемщиков - во всяком случае, кредиты по плавающей ставке не будут автоматически пересчитываться в связи с повышением ключевой ставки.

"Станет ли текущий уровень ключевой ставки максимальным в этом цикле - будет зависеть от экономической ситуации, трендов по инфляции, инфляционным ожиданиям, внешним условиям, кредитной и депозитной активности. ЦБ должен убедиться, что ожидаемый перелом действительно наступил, а для этого нужно время. Сигнал ЦБ все-таки является умеренно жестким, и дальнейшее повышение ставки пока исключить нельзя, хотя его вероятность снижается", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру ускорил ралли, вызванное неожиданным решением ЦБ РФ сохранить уровень ключевой ставки на 21% и заявлениями главы регулятора о снижении вероятности ее роста в феврале.

В лидерах роста выступили ранее отстававшие от рынка застройщики, которые пострадали от завершения программ льготной ипотеки. Президент РФ Владимир Путин в конце недели предложил распространить семейную ипотеку со ставкой 6% на вторичный рынок. МТС в пятницу провела "День инвестора", на котором, в частности, заявила о трансформации в холдинговую структуру, подтвердила планы вывести на IPO несколько дочерних компаний и выплаты дивидендов в размере 35 руб. на бумагу, а также спрогнозировала рост выручки в 2025 году на уровне 14% и доходов в 2024 году на 15%, до более чем 700 млрд рублей.

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдались разнонаправленные настроения. Ключевые западные рынки завершают неделю в "минусе" на фоне актуализации рисков ужесточения позиции ФРС, а также торговых войн после прихода к власти в США избранного президента Дональда Трампа. В ближайшие дни активность на биржах может быть ограниченной из-за празднования католического Рождества. Индекс МосБиржи в пятницу закрепился выше 2600 пунктов. Смягчение тона регулятора стало для рынка предновогодним сюрпризом и может заложить фундамент для его дальнейшего, в том числе среднесрочного, роста с ближайшей целью 2680 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Важным фактором для продолжения покупок также станет стабильность геополитического фона, считает Кожухова.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, ЦБ, оставив ставку неизменной, сообщил, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность ее повышения. Такую формулировку сигнала регулятора можно расценивать как умеренно жесткую.

Решение регулятора выглядит значительно более мягким, чем ожидали рынки и аналитики. Рынок акций РФ отреагировал на это бурным ростом цен. Решение Банка России может выглядеть несколько неоднозначным в условиях существенного роста инфляции, а также сохранения высокого спроса. Среднесрочные факторы повышенной инфляции остаются в силе: ситуация на рынке труда напряженная, зарплаты растут высокими темпами, экономика страны остается относительно закрытой, есть риски отклонения реализации бюджета от заявленных планов. Как представляется, есть высокая неопределенность по поводу того, сможет ли охлаждение кредитования привести к соответствующему снижению инфляции, считает аналитик.

Если ориентироваться на мониторинг предприятий Банка России, то можно ожидать, что инфляционный импульс в ближайший квартал останется сильным. Инфляционные ожидания бизнеса и населения в условиях увеличения санкционных рисков и геополитической неопределенности, вероятнее всего, по-прежнему будут повышенными. Сегодняшнее решение Банка России может означать, что регулятор сделал выбор в пользу более стабильной динамики ключевой ставки. При этом инфляция к концу 2025 года может составить 7% г/г, заключила Ващелюк.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снижаются на 0,2-0,5%), подросли Штаты (индексы после негативного открытия развернулись вверх и к 18:50 МСК прибавляли 0,7-0,8%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив ее на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Поддержку китайским акциям оказывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики в 2025 году и увеличения государственных расходов с целью стимулирования экономики.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно также сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 74 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

На нефтяном рынке в пятницу цены просели и завершают неделю в "минусе" после "ястребиных" прогнозов Федрезерва США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,38 за баррель (-0,7% и -0,7% накануне), февральская цена WTI - $68,91 за баррель (-0,7% и -0,9% в четверг).

Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

С начала недели Brent и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec заявила накануне, что спрос на нефть в стране прошел пик еще в прошлом году. Sinopec ожидает снижения спроса на 1% в текущем году и дальнейшего его сокращения в 2025 году.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+21,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+15,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+14,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+14,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+14,3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+14,3%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+14,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+11%).

Просели бумаги ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил максимальные с конца февраля 2022 года 241,59 млрд рублей (из них 51,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 35,9 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 15,9 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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