Котировки акций Micron Technology и General Mills Inc. останутся под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Micron Technology и General Mills Inc. останутся под давлением в ближайшее время, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Падение в акциях Micron Technology (-16% на премаркете) связано с прогнозом компании на текущий квартал, в котором она ссылается на не лучшую ситуацию на потребительских рынках, - отмечают аналитики. - Micron рассчитывает на выручку от $7,7 млрд до $8,1 млрд и скорректированную прибыль на акцию в $1,33-1,53, а аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали $8,94 млрд и $1,91. В ближайшее время рынок, на наш взгляд, продолжит оказывать давление на бумагу".

Капитализация General Mills уменьшилась вчера на 3% после выхода свежего прогноза компании по скорректированной прибыли на акцию на 2025 год. Вместо изменения в диапазоне от -1% до +1% теперь уже точно ожидается снижение на 1-3%, полагают эксперты инвестбанка. На их взгляд, ухудшение оценки еще скажется негативным образом на котировках.

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