Цена золота, скорее всего, завершит 2024г в диапазоне $2600-2700/унц. - БКС Экспресс

Котировки золота, скорее всего, завершат текущий торговый год завершится в рамках диапазона $2600-2700 за тройскую унцию, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Золото локально вышло вниз, а не вверх - риторика ФРС США сыграла за доллар и против унции. У Gold и DXY обратная корреляция. Драгметалл быстро подешевел до $2600 за тройскую унцию. Тем не менее годовой тренд вверх, после осенних исторических максимумов это всего лишь нижняя граница ранее обозначенного декабрьского боковика в коридоре $2600-2700. Торговый год, скорее всего, завершится в рамках данного диапазона", - указывает аналитик.

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