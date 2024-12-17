Рынок акций РФ упал 6-е торги подряд по индексу МосБиржи, Газпром обновил минимум с 2009г

Москва. 17 декабря. Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал к $72,5 за баррель), санкционных новостей и ожиданий роста ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу; индекс МосБиржи снизился шестые торги подряд, пробил рубеж 2400 пунктов и обновил минимум с марта 2023 года во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-7%) и "Северстали" (MOEX: CHMF) (-5,1%). Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,2%) в течение торгов обновили минимум с января 2009 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2377,15 пункта (-1,8%), индекс РТС - 727,06 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 декабря, составил 102,9979 руб. (+8,54 копейки).

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что страны ЕС консультируются по поводу следующего пакета санкций в отношении России. "Италия продолжит выполнять свою роль в том, что касается санкций (...). Мы недавно поддержали 15-й санкционный пакет. В настоящее время идет работа над 16-м", - сказала она, выступая в итальянском парламенте.

Евросоюз в понедельник опубликовал 15-й пакет санкций. Он, в частности, предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров для перевозки нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

Во вторник на Мосбирже торговались без дивидендов акции "ЛУКОЙЛа" (снизились до 6267 рублей; выплаты за 9 месяцев - 514 руб. на бумагу), "Северсталь" (до 1012,6 рубля; выплаты за III квартал - 49,06 руб.), бумаги МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-23,2%, до 3060 рублей; выплаты за 2024 год - 907 руб. на бумагу).

Акции "Газпрома" подешевели во вторник до 106,6 рубля, минимум сделок составил 106,1 рубля (минимум с 26 января 2009 года).

Снизились также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4% и -1,8% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи снизился шестую сессию подряд, не устояла очередная "круглая" планка 2400 пунктов. Большое влияние ожидаемо оказал дивидендный фактор - через отсечку прошли тяжеловесные бумаги "ЛУКОЙЛа", акции "Северстали" и не входящие в расчет основных индексов бумаги МКПАО "Хэдхантер". К негативу добавилось дружное снижение сырьевых котировок.

В еврозоне улучшаются экономические настроения - декабрьский индекс ZEW региона вышел на уровне 17 пунктов, хотя прогноз был на уровне 12,2 пункта. Оптимистичной вышла и статистика по розничным продажам в США за ноябрь (+0,7% к октябрю при прогнозах роста на 0,6%).

Центральным событием среды на внешних рынках станет заседание ФРС. Практически нет сомнений, что процентные ставки будут снижены на 25 б.п. Важными будут риторика и прогнозы регулятора. Также в середине недели инвесторы обратят внимание на индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за ноябрь. Росстат вечером в среду представит еженедельную статистику по темпам потребительской инфляции и индекс цен производителей за минувший месяц. Совет директоров "Россетей" (MOEX: FEES) в этот день рассмотрит вопрос об утверждении бизнес-плана компании на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы. Область 2350 пунктов выступает ближайшим сильным уровнем поддержки. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 декабря - 2350-2475 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, судя по индексу RSI (Relative Strength Index - индекс относительной силы), небольшой потенциал для снижения еще сохраняется. Поддержку могут оказать уровни 2380 и 2250 пунктов. Целью для возможного коррекционного роста все еще выступает отметка 2600 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ снизился под давлением дивидендных отсечек и общих негативных фундаментальных факторов.

Акции ПАО "Полюс" пытаются вернуться к росту после недавнего закрытия дивидендного реестра, хотя котировки золота проявляют краткосрочную слабость и стремятся к поддержке $2650 за унцию. Акционеры "Татнефти" и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%) ждут закрытия дивидендных реестров по промежуточным дивидендам. Кроме того, "ФосАгро" во вторник проводит совет директоров о бюджете на 2025 год, а также разработке стратегии развития на 2025-2030 годы.

Акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов стремятся к минимуму текущего года 6040 руб. при ухудшении сигналов дневного и недельного графиков. Стабилизация ниже поддержки 6250 руб. может предвещать движение к новым самым низким значениям с 2023 года и проверку на прочность отметки 6000 руб. со следующими поддержками 5880 руб. и 5700 руб. Перспектива выплаты дивидендов в условиях падения на всем российском рынке в целом, а также сдержанных цен на нефть ранее не смогла вернуть покупки в бумаги, а теперь следующих выплат, вероятно, придется ждать до второго квартала 2025 года, что в краткосрочной перспективе при прочих равных может ограничивать интерес к "ЛУКОЙЛу". Говорить об улучшении среднесрочных перспектив бумаг и предвещать их возвращение к историческому максимуму 8175 руб. может стабилизация выше сопротивления 7235 руб. (максимум ноября и район верхней полосы Боллинджера недельного графика), считает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдался умеренный пессимизм: рынки подходят к подведению последних в этом году итогов заседания ФРС с осознанием возможного ужесточения тона регулятора в последующие месяцы, что стало бы негативным фактором для акций и золота. Российский рынок к концу дня оставался в плену сильной нисходящей тенденции, хотя и отступил от очередного годового минимума по индексу МосБиржи. Продажи в РФ были спровоцированы корпоративным и общерыночным негативом, при этом рублевый сегмент вошел в зону краткосрочной перепроданности, что дает некоторую надежду на отскок еще до пятничного заседания ЦБ РФ, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций просел по индексам на фоне дивидендного "гэпа" в бумагах "ЛУКОЙЛа", который имеет вес в индексе более 18%. Приближающееся заседание Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке, также оказывает давление на широкий рынок акций. В фокусе инвесторов остаются ряд дивидендных отсечек, данные Росстата по недельной инфляции и итоги аукционов Минфина. Главное событие недели - заседание ЦБ РФ в пятницу.

Лучше рынка во вторник выглядел финансовый сектор. Ключевая причина - смещение со стороны ЦБ РФ графика перехода крупнейших банков на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) собственными силами на полгода. "Полюс" торгуется в зеленой зоне на фоне ослабления рубля и вышедших днем ранее новостей о том, что в повестку СД включен вопрос о дроблении акций. Остаются под давлением продаж акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%, до 356,8 рубля), которые на фоне введения санкций к компании со стороны ЕС опускаются к уровням 2020 года, отмечает Федосов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, FTSE просели на 0,3%, CAC 40 вышел в "плюс" на 0,4%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,5-0,6%).

Трейдеры занимают осторожную позицию в отношении фондового рынка КНР, поскольку статданные говорят о слабости потребительского спроса в стране, несмотря на меры поддержки экономики. Розничные продажи в Китае в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее, сообщило накануне Государственное статистическое управление. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа.

В США розничные продажи в ноябре увеличились на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило во вторник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,5%.

Объем промышленного производства в США в ноябре уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В пятницу Народный банк Китая также объявит размер процентной ставки LPR на ближайший месяц.

Рынки практически уверены в том, что ФРС снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

На прошлой неделе японский ЦБ дал понять, что ему необходимо больше времени для оценки статданных, чтобы принять решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к снижению на худших, чем ожидалось, статданных из Китая.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,53 за баррель (-1,9% и -0,8% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,24 за баррель (-2,1% и -0,8% в понедельник).

Замедление розничных продаж в КНР в ноябре усилило опасения трейдеров в отношении спроса на нефть со стороны крупнейшего импортера топлива в мире.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-7%), "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-5,7%), акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-4,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-3,9%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,9%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+18,8% и +7,9% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,4%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,6%), SFI (MOEX: SFIN) (+4,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,1%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+2,5%).

Акционеры "Лензолото" утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 1184 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Отсечка по дивидендам - 27 декабря 2024 года. Общая сумма выплат, по подсчетам, составит 1,35 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,22 млрд рублей (из них 13,27 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").