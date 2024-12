Nasdaq вырос вслед за скачком акций Broadcom

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы стран АТР снижаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу: Dow Jones Industrial Average снизился, S&P 500 практические не изменился, а Nasdaq Composite вырос вслед за скачком стоимости акций Broadcom (SPB: AVGO) Inc.

Бумаги Broadcom Inc. подорожали на рекордные для компании 24,4%, она впервые завершила сессию с капитализацией более $1 трлн.

Broadcom, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, резко увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале. Компания прогнозирует повышение выручки от продаж чипов для ИИ-разработок на 65% в текущем квартале при общем росте рынка полупроводниковых компонентов на 10%.

Котировки бумаг других чипмейкеров изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу. Стоимость акций Marvell Technology Inc. поднялась на 10,8%, Micron Technology (SPB: MU) Inc. - на 4,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - снизилась на 2,3%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 2,8%.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

Бумаги американского производителя люксовой мебели и декора RH Inc. (SPB: RH) подорожали на 17%. Компания завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью и улучшила годовой прогноз выручки.

Капитализация Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, увеличилась на 2,8% на информации о ее сделке с инвесткомпанией Sixth Street. Как сообщила Affirm, Sixth Street инвестирует в компанию порядка $4 млрд за счет выкупа ее кредитов в течение трех лет.

Цена акций Costco Wholesale (SPB: COST) повысилась на 0,1% благодаря сильной отчетности компании за первый финквартал. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил квартальную чистую прибыль на 13%, выручку - на 8%, причем оба показателя превзошли ожидания рынка. Сопоставимые продажи Costco в минувшем квартале выросли на 5,2%, на уровне прогнозов.

Стоимость бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросла на 1,1%. Американский авиастроительный концерн объявил о намерении инвестировать $1 млрд в расширение производственного комплекса в Южной Каролине, где выпускаются самолеты 787 Dreamliner.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 86,06 пункта (0,2%) и составил 43828,06 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 0,16 пункта - до 6051,09 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 23,88 пункта (0,12%), составив 19926,72 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в понедельник.

Инвесторы в китайский рынок оценивают неоднозначные статданные.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%.

Кроме того, Народный банк Китая в выходные официально заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банка в следующем году.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск опустился на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%.

Лидерами падения среди компонентов Hang Seng выступают акции оператора казино Galaxy Entertainment Group и девелопера Longfor, подешевевшие на 3,5% и 3,8% соответственно.

Котировки бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery снизились на 3,2%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 2,8%, фармацевтических CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,1% и 3% соответственно.

При этом растет цена акций телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile (SPB: 941) - на 2,4% и 1,5% соответственно, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,6% и 1,2%, Industrial & Commercial Bank of China и China Construction Bank - на 1,7% и 0,8% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск снизилось на 0,1%.

Значительное снижение в ходе торгов показывают котировки акций службы доставки Yamato Holdings - на 4,2%, железнодорожного оператора Odakyu Electric Railway - на 4% и производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining - на 2,7%.

Между тем дорожают бумаги представителей полупроводниковой отрасли Socionext - на 9%, Advantest - на 1,9%, Disco Corp. - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 мск уменьшился на 0,3%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 1,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 2% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 мск подешевели на $0,27 (0,36%) - до $74,22 за баррель. В пятницу эти контракты повысились в цене на $1,08 (1,5%), до $74,49 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,39 (0,55%) - до $70,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии фьючерсы подорожали на $1,27 (1,8%), до $71,29 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.