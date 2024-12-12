Рынок акций РФ утром поднялся к 2550п по индексу МосБиржи, лидируют "Группа Позитив" и "Самолет"

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг растет в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель), а также новостей Минфина о планируемых стимулах для иностранных инвесторов, то время как сдерживающим фактором выступают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. Индекс МосБиржи поднялся утром в район 2550 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+3,3%) и ГК "Самолет" (+2,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2547,91 пункта (+1,4%), индекс РТС - 777,23 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 декабря, составляет 103,2707 руб. (+3,2383 рубля).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,3%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,2%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +2,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,9% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли страны, сообщил накануне министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания президента с правительством. Вторым вопросом обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса, ее продление до 2030 года. Она также будет в кратчайшие сроки доработана и утверждена, отметил министр.

Тем временем, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил в четверг, что Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

Замминистра уверен, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных - "под видом дружественных через цепочку посредников", отметил он на парламентских слушаниях, где обсуждается проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", уверенности в продолжении роста рынка акций РФ пока нет.

В четверг из новостей рынок акций РФ ждет цифры по торговому балансу страны за октябрь, которые вряд ли окажут на него серьезное влияние. Однако это не означает, что торги пройдут спокойно: чрезмерная геополитическая напряженность и неожиданные новости по санкциям или любым другим событиям могут выбить рынок из колеи. Кроме того, можно ожидать пересмотра прогнозов по ключевой ставке ЦБ от экономистов после свежих данных Росстата по инфляции, полагают эксперты "БКС МИ".

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, для индекса МосБиржи сильным сопротивлением остается район 2600 пунктов, для пробоя которого нужные весомые позитивные новости.

Инфляция в РФ вновь не порадовала. За неделю с 3 по 9 декабря рост рос цен хоть и замедлился до 0,48% с 0,5% неделей ранее, но показатель остается на очень высоком уровне. По состоянию на 9 декабря годовая инфляция достигла 9,32% против 9,01% неделей ранее. Таким образом, надежд на то, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку в следующую пятницу лишь на 1 п.п. практически нет, размер подъема будет большим, считает эксперт.

"Однако продолжаем тешить себя надеждами, что это повышение будет последним в текущем цикле ужесточения монетарных условий. Здесь стоит отметить, что громадный вклад в общий рост цен вносит удорожание топлива, против которого ставка практически бессильна", - отметил Антонов.

Страны ЕС согласовали очередной, 15-й пакет антироссийских санкций. Он должен ударить по так называемому "теневому" танкерному флоту и ввести вторичные санкции в отношении ряда компаний из дружественных России стран, полагает эксперт. Рынок эту угрозу проигнорировал, за исключением акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), которые накануне возглавили список аутсайдеров дня. Нефть Brent продолжает рост и подходит к отметке $74 за баррель, а сопротивление находится на $2 выше. ОПЕК опубликовала традиционный месячный отчет, в котором четвертый раз подряд снизила прогнозы роста спроса на нефть. Однако инвесторы эти данные проигнорировали, обратив гораздо больше внимание на новые рестрикции ЕС и угрозы из-за океана еще больше усложнить российский экспорт жидких углеводородов, считает Антонов.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, локальная ситуация по большинству бумаг указывает на продолжение роста рынка, ближайшей целью роста выступает отметка 2550 пунктов по индексу МосБиржи.

Наибольшие опасения вызывают акции "ЛУКОЙЛа": понедельник, 16 декабря - последний день для покупки акций для получения дивидендов за 9 месяцев. Как показывает опыт предыдущей "отсечки" в мае, инвесторы могут начать закрывать позиции, не желая получать дивиденды. Это, как минимум, может замедлить восстановление рынка, считает аналитик.

Также ожидается рост акций "Мечела" на новостях, что президент РФ поручил правительству разработать меры поддержки компаний угольной отрасли, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают, что с начала года потребительские цены в России повысились на 8,88% - таким образом, инфляция уже превысила прогноз Банка России по инфляции на конец 2024 года на уровне 8,0-8,5%. После ослабления рубля за период с 3 по 9 декабря значительно выросли цены на импортные товары, в особенности на технику.

Тем не менее, эксперты "Цифра брокер" полагают, что на ближайшем заседании Банк России либо оставит ключевую ставку неизменной, либо повысит ее на 1 п.п., принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и замедление потребительского кредитования, и ослабление рубля, которое провоцирует рост потребительских цен, но которое мало зависит от уровня ставки в текущих условиях.

Котировки нефти Brent превысили $73 за баррель на фоне новостей о том, что США пересмотрели свой прогноз по избыточному предложению нефти в следующем году и теперь ожидают небольшого дефицита на рынке нефти в размере 100 тыс. баррелей в сутки. Однако прогноз США противоречит прогнозу Международного энергетического агентства, которое в прошлом месяце спрогнозировало профицит в 1 млн баррелей в сутки в 2025 году, несмотря на решение ОПЕК+ отложить увеличение поставок нефти на три месяца, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США накануне просел индекс Dow Jones (-0,2%), но выросли индексы акций S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,8%), причем второй впервые завершил сессию выше отметки 20000 пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,01-0,2%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершается в четверг.

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз роста ВВП КНР в 2024 году на уровне 4,8%, в следующем году - 4,5%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,3% (в сентябре предполагалось 0,5%), в следующем году - 0,9% (1,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены сохраняют оптимистичный настрой после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,79 за баррель (+0,4% и +1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,47 за баррель (+0,3% и +2,5% в среду).

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025 год ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в четверг выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,9%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,5%).

Просели расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,3 млрд рублей (из них 2,28 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 2,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,43 млрд рублей на расписки Ozon).