Волатильность на рынке акций РФ, вероятно, пока останется повышенной - "Т-Инвестиции"

Волатильность на российском рынке акций, вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

"При этом текущий момент, несмотря на всю неопределенность - это время возможностей. Сейчас акции многих российских компаний с сильными фундаментальными показателями и высокими ожидаемыми дивидендами существенно подешевели. А из-за ослабления рубля их долларовая стоимость приближается к многолетнему минимуму. Для инвесторов это отличная возможность купить качественные бумаги по низкой цене", - уверены эксперты.

Драйверами отскока рынка в ближайшей перспективе, по мнению аналитиков "Т-Инвестиций" могут стать:

- девальвация рубля, которая до сих пор слабо отыграна-;

- вливания ликвидности в финансовую систему в декабре (Минфин может увеличить активы предприятий на 3 трлн руб.).

В дальнейшем же, отмечают эксперты брокера, ключевым фактором для разворота рынка станет сигнал Банка России о смягчении денежно-кредитной политики.

"Предугадать этот момент крайне сложно. Поэтому, чтобы не упустить стремительный рост, рекомендуем уже сейчас без спешки наращивать позиции в качественных бумагах, - пишут аналитики в материале. - Советуем обратить внимание на акции экспортеров, которым выгоден более слабый рубль; бумаги, которые могут вырасти в случае геополитической разрядки (вопрос улучшения геополитической обстановки может актуализироваться после 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа); акции компаний с низкой или вовсе отсутствующей долговой нагрузкой (здесь можно отметить нефтегазовый сектор и IT-сегмент)".

"Если говорить о конкретных именах, то мы выделяем следующие: "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Роснефть", Сбербанк, "Московская биржа", "Яндекс", Ozon , "Полюс", "НЛМК" и MD Medical Group", - указывают в "Т-Инвестиции".

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