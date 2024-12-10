Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса рубля на конец 2025г чуть ниже 100 руб./$1

Райффайзенбанк сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль чуть ниже уровня в 100 руб./$1 к концу 2025 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Судя по данным ноябрьского Обзора рисков финансовых рынков от Банка России, основным фактором ослабления рубля в течение всей второй половины ноября стало падение продаж валютной экспортной выручки на фоне введения новых санкций, - пишут аналитики. - Мы полагаем, что снижение продаж валюты вряд ли связано с падением экспорта. Как отмечает ЦБ, на это могла повлиять турбулентность, вызванная санкциями, из-за чего удлинились сроки поступления валютной выручки. Статистика дневных продаж валюты экспортерами говорит о том, что, видимо, из-за этого рынок не увидел основного пика продаж под налоги. В свою очередь, вероятное снижение процента конвертации могло быть связано с тем, что некоторым компаниям - экспортерам нужно было погашать валютные обязательства перед российскими банками".

Оценки ЦБ относительно того, что эффект санкций будет временным, и в итоге давление на валютный рынок снизится, совпадают с мнением экспертов Райффайзенбанка. По этой причине они не подвергали пересмотру среднесрочный прогноз курса рубля: по их оценкам, к концу следующего года курс рубля останется чуть ниже 100 руб./$1.

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