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09 декабря 2024 года 15:23

Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущей недели

Москва. 9 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущей недели. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,532 руб., что на 12,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 81 копейку, до 100,28 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 93 копейки, до 105,87 руб./EUR1.

Валютная пара "юань-рубль", скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 13-13,6 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Учитывая большие ограничения по валютным переводам из России из-за последних финансовых санкций со стороны США, рубль инерционно может тяготеть к укреплению и в начале недели, а высокая волатильность валютных курсов сохранится. На понедельник целевым вижу диапазон 13-13,6 руб. за юань, но отмечаю, что, по нашим оценкам, рубль уже выглядит несколько переоцененным с экономической точки зрения. Надеюсь, что дальнейшее восстановительное движение российского рубля может побудить Банк России принять меры, в первую очередь пересмотреть свои операции по реализации юаней в сторону понижения", - пишет эксперт в комментарии.

Курс пары "юань-рубль" в моменте способен вновь укрепиться в сторону 13,3 руб. за юань, волатильность на локальном валютном рынке пока остается высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Также эксперты полагают, что у котировок нефти марки Brent в целом есть потенциал к росту выше $72 за баррель, если месячные отчеты ОПЕК и МЭА на текущей неделе не покажут дальнейшее снижение прогнозов по спросу на нефть.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

По итогам года Минфин по-прежнему ожидает дефицит в размере 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Таким образом, в декабре дефицит может быть в размере 2,9 трлн рублей.

За десять месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 220 млрд рублей. Позже Казначейство опубликовало свои данные - профицит в 124,2 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре составили 32 трлн 650 млрд рублей, что на 25,8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Расходы выросли на 23,7%, до 33 трлн 39 млрд рублей.

Цены на нефть растут днем в понедельник на фоне повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,9 за баррель, что на 1,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,32%, до $68,08 за баррель.

Обе марки по итогам торгов в пятницу обновили минимумы с 15 ноября. При этом за неделю международный бенчмарк потерял 1%, североамериканский - 1,2%.

В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале сообщил, что "Асад и его семья в Москве". Кроме того, инвесторы продолжают оценивать принятое на минувшей неделе решение о продлении действующих на 2025 год квот ОПЕК+ еще и на 2026 год.

Восемь стран-добровольцев (Great 8 - Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман) решили продлить свои ограничения по добыче, которые действуют дополнительно к квотам, на 1,65 млн б/с - до конца 2026 года, а ограничения на 2,2 млн б/с продлить на весь первый квартал 2025 года, а затем постепенно отменять их до сентября 2026 года.

Банки привлекли на аукционе месячного репо ЦБ РФ 850 млрд рублей при лимите 1 трлн рублей, сообщается в информации на сайте регулятора. Дата исполнения первой части сделок - 11 декабря, второй части - 15 января.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 21,1001% годовых при минимальной ставке аукциона 21,10% (ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 10 базисных пунктов).

ЦБ РФ удовлетворил все поступившие на аукцион заявки.

ЦБ РФ в конце ноября возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.

На аукционе 25 ноября банки привлекли 51,010 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, следующий аукцион, 2 декабря, не состоялся из-за недостаточного спроса. После этого для сегодняшнего аукциона ЦБ увеличил лимит аукциона до 1 трлн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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