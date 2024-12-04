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04 декабря 2024 года 15:36

Рубль днем уверенно растет в паре с китайским юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 4 декабря. Китайский юань активно слабеет на Московской бирже днем в среду, рубль уверенно укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,135 руб., что на 30,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,58 рубля, до 103,63 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,78 рубля, до 108,85 руб./EUR1.

Вероятна стабилизация курса рубля на уровнях ниже 14,5 руб./юань в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов. По его словам, ситуация на валютном рынке постепенно нормализуется благодаря более активным продажам юаней Банком России, сбалансировавшим спрос и предложение.

Обстановка на валютном рынке, по мнению Локтюхова, выглядит достаточно комфортной для рубля, что предполагает сохранение плавной тенденции к снижению валютных курсов. "В первую очередь, ключевым поддерживающим российскую валюту фактором выступает большая устойчивость предложения, в то время как возможности спроса выглядят ограниченными, с одной стороны, ввиду недавних американских санкций, затруднивших проведение и исходящих трансграничных платежей, с другой - из-за традиционного сокращения потребления в начале года, что способствует, скорее, более сдержанному спросу со стороны импортеров", - подчеркивает аналитик.

Эксперт банка считает, что диапазон 14-14,5 руб. по юаню сохранит свою актуальность в середине недели и рассчитывает на движение курса к его нижней границе.

Российская валюта в целом обладает шансами на укрепление до 14 руб. за юань и даже ниже к концу текущего года, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Из позитивных новостей стоит отметить укрепление рубля, который в паре с юанем закрылся под отметкой 14,5. Тем самым пара подала заявку на выход вниз из волатильного "боковика" последних пяти торговых дней. Если российский рынок не получит очередной порции негатива, то ближе к новому году ждем эту пару в район 14 руб. за юань, а то и ниже", - отмечает эксперт.

Торговый диапазон для пары "юань-рубль" на конец года составляет 14,2-14,6 руб./юань, для пары "доллар-рубль" - 103-106 руб./$1, сообщается в комментарии руководителя направления информационно-аналитического контента "Альфа Инвестиций" Василия Карпунина.

"Ситуация на валютном рынке по-прежнему труднопредсказуемая из-за адаптации участников к новым санкциям, - отмечает эксперт. - Волатильность валютных курсов в ближайшие недели останется повышенной, но полагаем, что в декабре ослабление рубля высокими темпами не продолжится. Объём предложения валютной выручки стабилизируется, а высокие ставки сыграют в пользу рубля, ограничив потенциал девальвации. Однако и на быстрое укрепление рубля рассчитывать сейчас сложно из-за сезонности и сохранения повышенных геополитических рисков. К концу декабря в базовом сценарии ожидаем курсы: "юань-рубль" - диапазон 14,2-14,6 руб./юань, "доллар-рубль" - 103-106 руб./$1, "евро-рубль" - 108-111,5 руб./EUR1".

Минфин РФ с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд руб., говорится в его сообщении.

Это в 1,286 раза больше, чем дневной объем в период с 7 ноября по 5 декабря (4,2 млрд руб., в сумме 87,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 95,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило 18,5 млрд руб.

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей.

ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И, конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать", - заявила она.

Инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года, заявила председатель Банка России. "Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению, но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - сообщила она.

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году в 8-8,5% (считает, что она сейчас складывается вблизи или выше верхней границы), в 2025 году - 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.

"Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз, четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению", - подчеркнула председатель Банка России.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 мск подорожали на 0,3% - до $73,84 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,23% - до $70,1 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам переговоров в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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