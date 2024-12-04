ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 250 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитиков.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшился на 1%, до 124,8 трлн рублей со 126,1 трлн рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Количество рабочих дней в ноябре текущего года на один день меньше, чем год назад, что обусловило небольшой спад в объемах г/г. При этом обороты на рынке акций выросли на 52% г/г, на денежном - на 25% г/г, на срочном рынке - на 35% г/г, что позволило компенсировать падение на валютном рынке, данные по которому теперь отдельно не публикуются, а учитываются в составе "прочие рынки" (минус 63% г/г), отмечают эксперты ПСБ.

"Московская биржа" нам по-прежнему нравится, но мы смотрим на нее чуть консервативнее после отчета за третий квартал. Из-за конкуренции со стороны маркетплейсов расходы на рекламу и персонал продолжат расти, а высокая ставка в ближайшие два квартала снизит активность на фондовом рынке, - пишут аналитики в обзоре. - Кроме этого, вероятное смягчение денежно-кредитной политики в следующем году приведет к снижению процентных доходов, а эффект от санкций, не в полной мере учтенный в 3К24, окажет давление на результаты валютного сегмента. Наш таргет на горизонте года - 250 руб./акцию".

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