Рубль утром заметно повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 4 декабря. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже утром в среду, рубль заметно подрастает на фоне укрепляющейся нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,3455 руб. (-9,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 20,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Обстановка на валютном рынке, по моему мнению, выглядит достаточно комфортной для рубля, что предполагает сохранение плавной тенденции к снижению валютных курсов. В первую очередь, ключевым поддерживающим российскую валюту фактором выступает большая устойчивость предложения, в то время как возможности спроса выглядят ограниченными, с одной стороны, ввиду недавних американских санкций, затруднивших проведение и исходящих трансграничных платежей, с другой, - из-за традиционного сокращения потребления в начале года, что способствует, скорее, более сдержанному спросу со стороны импортеров. Считаю, что диапазон 14-14,5 руб. по юаню сохранит свою актуальность в середине недели. Рассчитываю на движение курса к его нижней границе", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Восходящей динамике рубля, вероятно, продолжает способствовать постепенное улучшение ситуации с поступлением иностранной валюты в страну от экспорта, которая могла временно ухудшиться из-за недавнего введения санкций против Газпромбанка. К тому же ЦБ прекратил до конца года покупки инвалюты в рамках исполнения бюджетного правила. Правда, ранее эти операции не вносили решающего вклада в динамику рубля", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,34% - до $73,86 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,3% - до $70,14 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.