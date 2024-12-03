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03 декабря 2024 года 11:24

Рынок акций РФ утром вернулся к снижению из-за опасений санкций США, лидируют в откате бумаги ПИК и банка "Санкт-Петербург"

Москва. 3 декабря. Рынок акций РФ после нейтрального старта торгов во вторник возобновил снижение из-за опасений новых антироссийских санкций США, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы и подросла нефть (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $72 за баррель); сдерживают покупателей также риски эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки ЦБ РФ. Индекс МосБиржи утром опустился ниже 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,6%) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2566,7 пункта (-0,8%), индекс РТС - 754,43 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. (-56,51 копейки).

Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся до ухода с поста главы государства время, чтобы обеспечить Украине максимально выгодное положение за счет наращивания поставок вооружений и введения новых санкций против России, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также отметил, что США уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции".

Подешевели также акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,4%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -1,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", ближайшая цель роста индекса МосБиржи находится у 2700 пунктов, вероятно, в ближайшее время индекс доберется до этой отметки. Однако после недавнего бурного роста на рынке вероятна пауза в покупках, и индекс будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней.

На рынок продолжают давить несколько факторов, включая возможное повышение ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в декабре, а также геополитика. Эти факторы могут повернуть ситуацию и в позитивную сторону на ожиданиях улучшения отношений с Западом, а на декабрьском заседании регулятор может намекнуть на завершение цикла монетарного ужесточения, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник останется в диапазоне 2550-2600 пунктов.

"Картина в большинстве бумаг вчера ухудшилась, что может сигнализировать о скорой коррекции. Помимо этого, объемы торгов заметно сократились, намекая на снижение активности покупателей", - отмечает он.

Накануне индекс МосБиржи продолжил восстанавливаться, хотя темпы роста заметно замедлились, и вечером индикатор практически вернулся к уровню начала торгов. Это может сигнализировать о вероятной коррекции в ближайшие дни после роста почти на 7% с годовых минимумов, считает Головинов.

Лучше рынка выглядели бумаги "Русала" и En+ (MOEX: ENPG). Акции "Русала" (35,6 рубля) слишком сильно упали на прошлой неделе, однако наметившийся рост происходил на обычных объемах. Это может затруднить преодоление отметки 37 рублей в ближайшей перспективе. Бумаги "Аэрофлота" (49,38 рубля) с 15 ноября потеряли более 20%, дойдя до круглой отметки 50 рублей. "Мы считаем, что эти акции имеют потенциал для неплохого роста, как только продажи со стороны крупных участников завершатся", - полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичные. Котировки золота вновь пытаются подняться к $2700 за унцию, в то время как США пригрозили России новыми санкциями.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются ниже сопротивлений $73 и $69 за баррель соответственно. На рынке ждут сигналов со стороны ОПЕК+, а также геополитических и экономических новостей по ходу недели. Котировки тем временем продолжают колебания в узком диапазоне.

Рынок акций РФ во вторник испытывает давление от близости краткосрочных сопротивлений, а также заявлений США о намерении ввести новые санкции против РФ. Тем не менее индексы МосБиржи и РТС еще обладают потенциалом краткосрочного повышения как минимум в район 2640 и 820 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), куда по ходу месяца могут продвинуться в случае нейтрального геополитического фона и благоприятной динамики рубля. Во вторник из интересных корпоративных событий можно отметить данные по объему торгов "Мосбиржи" за ноябрь: биржа все последние месяцы, несмотря на западные санкции, чувствует себя уверенно и демонстрирует положительную динамику основных показателей, позволяя рассчитывать в том числе на высокие годовые дивиденды, считает Кожухова.

В США рынок акций завершил понедельник смешанной динамикой индексов: подросли S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,3%).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта. Индекс находится ниже пограничных 50 пунктов с апреля.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены.

Годовая инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до 1,5% с минимальных за 45 месяцев 1,3% в октябре, согласно официальным данным. Рынок ожидал рост цен на уровне 1,7%, по данным Trading Economics. В помесячном сравнении цены в прошлом месяце снизились на 0,3% (консенсус - спад на 0,1%). В октябре они не изменились.

На нефтяном рынке утром во вторник цены не оставляют попыток роста, активность торгов невысокая из-за ожиданий встречи представителей ОПЕК+ 5 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $72,24 за баррель (+0,6% и -0,01% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,45 за баррель (+0,5% и +0,2% в понедельник).

Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-5,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,11 млрд рублей (из них 2,29 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 1,79 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,16 млрд рублей на акции ГК "Самолет").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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