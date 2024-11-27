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27 ноября 2024 года 09:09

Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР в основном растут в среду, японский Nikkei 225 падает на 1%. Нефть стабильна в среду утром, Brent торгуется у $72,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги во вторник, при этом Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы.

Протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что руководство ЦБ продолжает проявлять осторожность в отношении темпов снижения базовой ставки на фоне неопределенности относительно инфляции и экономических перспектив.

На рынке нет единого мнения по поводу того, проведет ли Федрезерв еще одно сокращение ставки в декабре или сделает паузу, отмечает Trading Economics.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые импортные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в первый же день после возвращения в Белый дом 20 января. Пока не ясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает MarketWatch.

Однако заявления Трампа негативно сказались на автопроизводителях, в том числе котировки акций General Motors (SPB: GM) упали на 9%, Ford Motor (SPB: F) - на 2,6%. Аналитики Baird полагают, что введение 25%-ных пошлин на импорт из Мексики и Канады приведет к сокращению продаж машин в США примерно на 1,1 млн.

Цена бумаг Constellation Brands (SPB: STZ), которая выпускает мексиканское пиво Corona, опустилась на 3,3%.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень за 16 месяцев. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали подъема до 111 пунктов.

Между тем продажи новых домов в стране в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, по данным министерства торговли. Это самый низкий показатель за два года. Аналитики прогнозировали снижение всего на 1,8% - до 725 тыс.

Акции Woodward Inc. (SPB: WWD) подорожали на 4,5%. Разработчик, производитель и поставщик систем управления для аэрокосмической отрасли и промышленных рынков в июле-сентябре получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов.

Цена бумаг J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) поднялась на 5,7%. Производитель продуктов питания во втором финквартале (август-октябрь) получил скорректированную прибыль выше ожиданий, а также улучшил годовой прогноз.

Котировки акций чипмейкера Semtech Corp. (SPB: SMTC) взлетели более чем на 18% также благодаря сильной квартальной отчетности.

Стоимость бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 1,4% (до $162,53) после того, как аналитики Citi повысили прогнозную цену для них до $185 со $145 и присвоили рекомендацию "покупать".

Кроме того, подорожали акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,7%, Eli Lilly (SPB: LLY) & Co. - на 4,6%.

В то же время котировки акций Best Buy Co. (SPB: BBY) снизились на 4,9%. Ритейлер электроники получил в третьем финквартале (завершился 2 ноября) чистую прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков и ухудшил годовой прогноз.

Бумаги Amgen (SPB: AMGN) подешевели на 4,8%. Фармацевтическая компания сообщила, что клинические испытания не подтвердили достаточную эффективность препарата для снижения веса MariTide.

Цена бумаг Kohl''s Corp. рухнула на 17% на слабой квартальной отчетности. Кроме того, ритейлер сообщил об уходе в январе главного исполнительного директора Тома Кингсбери. Новым главой компании станет ветеран розничной отрасли Эшли Бьюкенен, который ранее работал в Walmart и Michaels.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 123,74 пункта (на 0,28%) и составил 44860,31 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 34,26 пункта (на 0,57%) - до 6021,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 119,46 пункта (на 0,63%) и завершил сессию на отметке 19174,3 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут на торгах в среду вслед за подъемом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные КНР и Австралии.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Для сравнения: в январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%.

В октябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 10% относительно того же месяца годом ранее. В сентябре показатель упал на 27,1%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Chow Tai Fook Jewellery Group, дорожающие на 5%.

Рыночная стоимость Meituan (SPB: 3690) увеличивается на 3,3%, Sunny Optical Technology Group - на 2,4%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,2%, Techtronic Industries - на 2%.

Geely Automobile Holdings теряет 2,9% капитализации, BYD - 1,9%, Anta Sports Products - 1,7%, CK Infrastructure Holdings - 1,6%, Trip.com Group - 1,4%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1% на фоне укрепления иены.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Mitsubishi Chemical Group (-6,3%).

Рыночная стоимость Mazda Motor снижается на 5,4%, Nissan Motor - на 5,1%, Tokyu Corp. - на 4,9%, Mitsubishi Motors - на 4,7%.

Цена бумаг Keisei Electric Railway повышается на 5,1%, Resonac Holdings - на 3,8%, Oriental Land - на 3,1%, Chugai Pharmaceutical - на 2,9%, Kansai Electric Power - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,6%.

Стоимость акций Korean Air Lines снижается на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,9%, Samsung Electronics - на 3,8%, Posco - на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в октябре вырос на минимальные с июля 2021 года 2,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 2,3%, по данным Trading Economics.

Капитализация BHP сокращается на 0,2%, Rio Tinto - растет на 0,1%.

Цены на нефть практически не меняются утром в среду, инвесторы оценивают сигналы о сокращении запасов топлива в США и новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $72,86 за баррель, что на 5 центов выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,2 (0,3%), до $72,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 2 цента, до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов понизилась на $0,17 (0,3%), до $68,77 за баррель.

Израильские военные и ливанское движение "Хезболла" прекратили боевые действия рано утром в среду, заявил президент США Джо Байден. "Согласно достигнутым сегодня договоренностям, в 4 утра по местному времени (5:00 мск) боевые действия вдоль границы завершатся", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что длительность перемирия будет зависеть от того, что происходит в Ливане, а если "Хезболла" попытается атаковать Израиль и вновь отстроит свою инфраструктуру у границы, то последуют ответные действия.

Тем временем обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов в стране за неделю на 5,94 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения показателя на 25 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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