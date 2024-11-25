Рынок акций РФ утром просел ниже 2560п по индексу МосБиржи во главе с "ТКС Холдинг" после отсечки

Москва. 25 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил пессимистичный настрой из-за остающихся опасений эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent вернулся ниже $75 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2560 пунктов во главе с бумагами МКПАО "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3,7%) из-за отсечки на бирже дивидендов компании за 9 месяцев.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2559,47 пункта (-0,8%), индекс РТС - 786,04 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 ноября, составляет 102,5761 руб. (+1,8963 рубля).

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" снизились до 2369 рублей. Дивиденды за 9 месяцев 2024 года составят 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, суммарно на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва. Компания в середине ноября подтвердила планы платить дивиденды регулярно, в 2025 году будет четыре выплаты. МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Подешевели также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на этой неделе с наибольшей вероятностью рынок акций РФ вновь будет тестировать поддержку в районе 2500 пунктов по индексу МосБиржи, причем пока в ее устойчивости уверенности нет: после последних двух отскоков негатива на рынке только прибавилось. Если реализуется негативный сценарий, индекс МосБиржи может отправиться к области поддержки около 2415 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2550-2615 пунктов, а динамика акций, скорее всего, останется разнонаправленной. "Вероятна нисходящая коррекция в бумагах ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) и ПАО "Полюс", хуже рынка также могут быть акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) и Сбербанка. Однако поддержать рынок способны бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", - считает он.

По словам аналитика, минувшую неделю индекс МосБиржи завершил откатом ниже отметки 2600 пунктов, аутсайдером в пятницу выступили акции "ТКС Холдинга", снижение которых с учетом вечерних торгов превысило 5%. Ситуация выглядит странно, учитывая, что пятница была последним днем для получения дивидендов. Вероятно, видя общее падение рынка, инвесторы решили выйти из акций ТКС, чтобы не пересиживать дивидендную отсечку. Долгосрочный взгляд на бумаги остается положительным, однако локально они могут быть хуже рынка, считает Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рыночные настроения на Мосбирже остаются пессимистичными, несмотря на попытку восстановления в пятницу. Сохраняются опасения перед повышением ключевой ставки на заседании Банка России в декабре, поскольку статистика по потребительским ценам продолжает отражать рост инфляции.

На текущей неделе внимание инвесторов привлекут очередная порция недельных данных Росстата по индексу потребительских цен, а также данные по росту реальных зарплат в сентябре и уровню безработицы в октябре, которые позволят оценить состояние рынка труда. Последнее время жесткие условия на рынке труда оставались одним из основных проинфляционных факторов, которые Банк России приводит в оправдание своей жесткой позиции.

Тем не менее индекс МосБиржи опустился уже ниже 2600 пунктов, и ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики могут быть в значительной степени учтены в котировках акций. Таким образом, дальнейшее снижение индекса в направлении 2500 пунктов можно рассматривать в качестве привлекательной возможности для формирования долгосрочных позиций на рынке акций, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,2-1% во главе с Dow на оптимистичных ожиданиях аналитиков; неделя также завершилась в "плюсе": Dow Jones (+2%), S&P 500 (+1,7%), Nasdaq (+1,7%).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 71,8 пункта по сравнению с 70,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает данный показатель. Это максимальный уровень за семь месяцев. Предварительно сообщалось о росте индекса в текущем месяце до 73 пунктов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали пересмотра до 73,7 пункта.

Эксперты UBS Global Wealth Management в пятницу опубликовали прогноз, согласно которому S&P 500 может подняться до 6600 пунктов к концу 2025 года. Это предполагает рост более чем на 10% с текущего уровня.

На прошлой неделе аналитики Wells Fargo (SPB: WFC) Investment Institute заявили, что ожидают сохранения "бычьего" тренда на американском рынке акций в ближайшее время. Они улучшили прогноз значения S&P 500 на конец следующего года до 6500-6700 пунктов с ожидавшихся ранее 6200-6400 пунктов.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Народный банк Китая в понедельник оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 900 млрд юаней ($124 млрд). С учетом того, что в ноябре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 550 млрд юаней.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста в пятницу, когда Brent поднималась выше $75 за баррель и завершила неделю в "плюсе".

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $74,57 за баррель (-0,8% и +1,3% в пятницу), январская цена WTI - $70,59 за баррель (-0,9% и +1,6% в пятницу).

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 5,8%, североамериканский WTI - 6,4%. В обоих случаях рост стал максимальным с начала октября.

Поддержку котировкам на минувшей неделе оказала геополитическая напряженность. В ближайшее воскресенье, 1 декабря, рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Между тем Казахстан снизит добычу нефти по итогам 2024 года до 88,4 млн тонн из-за ремонтов на крупнейших месторождениях и обязательств перед ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев. Ранее планировалось добыть 90,3 млн тонн.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,92 млрд рублей (из них 4,03 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,41 млрд рублей на акции "Газпрома").