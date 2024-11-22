"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 582 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции ПАО "Газпром нефть" с целью 582 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 541,80 руб., потенциальная доходность: до 7,9%, сообщается в материале аналитика Алана Казиева.

Эксперт выделяет следующие технические сигналы роста:

- Акции "Газпром нефти" показывают любопытную, на взгляд аналитика, динамику с технической точки зрения: "Модель разворота "зонтик". После достижения новых минимумов цена акций неожиданно завершила вчерашнюю торговую сессию положительным результатом, сформировав на графике характерную свечную модель "зонтик". Это указывает на сильное давление продавцов, которое, однако, было успешно преодолено покупателями. Формирование "зонтика" часто трактуется как сигнал разворота тренда, но не является гарантией. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные сигналы".

- "Одновременно со свечной моделью наблюдается классическая дивергенция типа А на индикаторе RSI (RelativeStrength Index, показывает соотношение положительных и отрицательных изменений цены инструмента), - указывает Казиев. - Дивергенция возникает, когда цена акций устанавливает новые минимумы, а RSI формирует более высокие минимумы, сигнализируя о потенциальном ослаблении нисходящего импульса. В нашем случае "дивергенция класса А" - это сильный сигнал, поскольку минимумы RSI значительно выше минимумов цены".

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