Dow Jones вырос впервые за 5 сессий

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Японии и Гонконга снижаются в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг утром, Brent торгуется около $73 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, Dow Jones Industrial Average вырос впервые за пять сессий.

Nasdaq Composite снизился перед публикацией отчетности Nvidia Corp. (SPB: NVDA), S&P 500 практически не изменился.

В отсутствие важных статданных трейдеры фокусировались на корпоративных новостях. Кроме того, внимание инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп, пишет Market Watch.

"Рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% оценивается трейдерами в данный момент в 52% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones в среду оказались акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+4,1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+2,8%), а также International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,1%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+1,7%) и Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (+0,9%).

Стоимость бумаг Target Corp. (SPB: TGT) рухнула на 21,4%. Компания, владеющая одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, зафиксировала снижение чистой прибыли в третьем финквартале при небольшом повышении выручки. Оба показателя не оправдали ожиданий рынка.

Акции TJX Cos. (SPB: TJX), оператора сети магазинов товаров по сниженным ценам, подорожали на 0,2%. Квартальные показатели компании оказались лучше прогнозов аналитиков.

Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. опустилась на 1,7%. Авиакомпания подтвердила прогнозы на четвертый квартал текущего года и сообщила, что рассчитывает увеличить провозную ёмкость в 2025 году на 3-4% по сравнению с текущим годом, а также добиться повышения выручки на 4-6%.

Бумаги Comcast Corp. (SPB: CMCSA) прибавили в цене 1,6%. Телекоммуникационная и медиакомпания подтвердила планы выделить активы кабельного телевидения NBCUniversal в самостоятельный бизнес.

Стоимость акций Ford Motor (SPB: F) Co. снизилась на 2,9%. Американский автопроизводитель заявил о намерении сократить около 4 тыс. сотрудников в Европе до конца 2027 года. В результате штат Ford в регионе уменьшится на 14%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 139,53 пункта (0,32%) и составил 43408,47 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,13 пункта - до 5917,11 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 21,32 пункта (0,11%) и составил 18966,14 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг в отсутствие значимой статистики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК увеличился на 0,02%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,25%.

Наиболее существенное снижение котировок среди компонентов Hang Seng показывают акции фармкомпании Sinopharm (-3,1%) и сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,9%).

Кроме того, подешевели бумаги China Merchants Bank - на 1,8%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) и производителя бутилированной воды Nongfu Spring - на 1,1%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - на 0,6% и 0,1% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,5%.

В число лидеров роста входят акции производителя компонентов для телефонов BYD Electronic, подорожавшие на 5,1%, компьютерной Lenovo - на 2,7%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК уменьшилось на 0,8%.

Снижаются котировки акций таких компаний, как машиностроительная IHI - на 3,4%, чипмейкера Socionext - на 3,1%, производителя стальной продукции Japan Steel Works - на 2,9%, Sony - на 1,9%, автомобильных Nissan и Toyota - на 1,1% и 0,5% соответственно.

В то же время продолжается подъем бумаг Tokyo Gas (+4,9%). Днем ранее их цена подскочила на 13% на новости о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management в октябре приобрел 5%-ную долю в газовой компании за 64,96 млрд иен ($420 млн).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК увеличился на 0,3%.

Стоимость Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 2%, сталелитейной Posco - на 3,6%.

Цена бумаг Celltrion поднялась на 2,3% после того, как фармацевтическая компания объявила buyback на 100 млрд вон ($71,5 млн).

Между тем котировки акций автомобильной Hyundai Motor снижаются на 0,5%, генерирующей компании Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,04%.

При этом капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,7%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - повысилась на 0,5%.

Цены на нефть слабо повышаются после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей - до 430,29 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $72,98 за баррель, что на $0,17 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,5 (0,7%), до $72,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,15 (0,22%), до $68,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,49 (0,7%), до $68,75 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на сообщения о том, что Кремль выражает готовность работать над прекращением огня, "остается существенная неопределенность относительно краткосрочного развития конфликта", отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит Market Watch.

Риски дальнейшей эскалации "примерно столь же высокие, какими они были в начале 2022 года, учитывая беспрецедентное одобрение властями США использования ракетных систем большой дальности для ударов по целям в глубине России", говорит Ричи.