Возможно продолжение роста цены на золото в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно продолжение роста котировок золота в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Золото дороже $2620, тройская унция восстанавливается от годовой трендовой опоры на +3% после обвала с исторического пика почти на 10%. Техническое восстановление из-под $2550 полностью ожидаемо, - пишет эксперт в обзоре. - Поддержку покупателям драгметалла оказывает фиксация в глобальном долларе - у золота и индекса DXY обратная корреляция. Тенденция на вверх в золоте и вниз по DXY может продолжиться, а следующим техническим препятствием у унции будут $2650 или еще +1% от текущих".

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