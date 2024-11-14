"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Газпрома

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Газпрома" с целью на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале экспертов.

"Австрийская OMV выиграла у "Газпрома" в суде 230 млн евро в отношении нерегулярных поставок газа в 2022 году. Если решение будет полностью отражено в отчетности за 2024 году, то оно снизит ожидаемую нами EBITDA в размере около $25 млрд примерно на 1%. На уровне чистой прибыли влияние будет наиболее ощутимым - 2,7% после эффекта налога на прибыль. Однако это разовый фактор, и влияние на оценку акций должно быть значительно меньше, чем эффект на EBITDA и чистую прибыль - менее 1% от текущей цены акций, - пишут эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд, ждем возможного катализатора в виде скачка цен на газ предстоящей зимой. Наша целевая цена, рассчитанная по модели дисконтированных дивидендов, остается на уровне 190 рублей и дает избыточную доходность около 16%".

Также аналитики инвесткомпании прогнозируют дивиденды на 2024 и 2025 годы в размере 15 рублей и 24 рублей на акцию с дивидендной доходностью 11% и 18% соответственно. Дивиденды за 2025 год существенно повысятся благодаря отмене с января 2025 года дополнительного НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей в месяц (на год раньше первоначального плана).

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