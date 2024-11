Инвесторы в США фиксировали прибыль

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгово во вторник. Рынки акций стран АТР снижаются в среду. Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду.

Ралли на американском фондовом рынке, вызванное победой Дональда Трампа на президентских выборах, приостановилось во вторник.

Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок, сообщает Trading Economics.

Кроме того, участники торгов ждут выхода данных об инфляции, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цены в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Цена акций NovaVax Inc. по итогам торгов упала на 6,1%. Фармацевтическая компания ухудшила прогноз выручки на 2024 год, хотя в третьем квартале ее размер превысил ожидания рынка.

Капитализация Mosaic Co. (SPB: MOS) сократилась на 7,7%. Cкорректированная EBITDA одного из крупнейших в мире производителей удобрений в прошедшем квартале упала на 25%, выручка - на 21%.

Стоимость бумаг Plug Power Inc. снизилась на 4%. Производитель топливных элементов в третьем квартале получил чистый убыток в размере 25 центов на акцию при выручке в $173,7 млн. Аналитики в среднем предполагали соответственно 24 цента и $207,3 млн. Кроме того, прогноз компании на 2024 год также оказался слабее ожиданий.

ADR Tencent Music Entertainment снизились в цене на 5,5%. Компания, владеющая крупнейшим в Китае музыкальным стриминговым сервисом, в июле-сентябре получила выручку ниже ожиданий аналитиков.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 6,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,5%, Amgen (SPB: AMGN) - на 7,1%, GE Vernova Inc. - на 7,4%, Albemarle (SPB: ALB) - на 7%, Super Micro Computer Inc. - на 6,8%.

Между тем акции Tyson Foods (SPB: TSN) прибавили в цене 6,6%. Производитель продуктов питания в четвертом финквартале, который закончился 28 сентября, вернулся на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

23andMe Holding Co. объявила о намерении сократить штат примерно на 40% (около 200 человек) в рамках программы реструктуризации для снижения расходов. Бумаги компании, которая получила известность благодаря ДНК-тестам, которыми можно воспользоваться дома, подорожали на 2,2%.

Стоимость Honeywell International (SPB: HON) поднялась на 3,9% на сообщении о том, что инвестфонд Elliott Investment Management нарастил долю в компании, и теперь она оценивается более чем в $5 млрд.

Кроме того, акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 2,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 0,9% и составил 43910,98 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 17,36 пункта (на 0,3%) - до 5983,99 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 17,36 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 19281,4 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду вслед за снижением американских индексов накануне.

Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цены в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,26%, гонконгский Hang Seng - 0,91%.

Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Рубио известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги WuXi AppTec Co., дешевеющие на 5,4%. Рыночная стоимость Galaxy Entertainment Group уменьшается на 4,5%, Trip.com Group - на 4,4%, Li Auto (SPB: LI) и Geely Automobile Holdings - на 3,4%.

Японский Nikkei 225 теряет 1,9%.

Лидерами снижения в индексе выступают акции NEXON Co., упавшие на 19%. Цена бумаг Sumitomo Metal Mining опустилась на 9,1%, Daiichi Sankyo - на 5,1%, Mitsubishi Motors Corp. - на 4,3%, Honda Motor Co. - на 4,1%.

Котировки акций SoftBank Group Corp. снижаются на 3%, хотя компания завершила второй квартал 2024 финансового года с рекордной чистой прибылью за два года благодаря ряду успешных размещений бумаг в Индии.

Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,8%.

Стоимость акций Samsung Electronics падает на 4,5%, Hyundai Motor - на 3,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,9% и 3,3% соответственно.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $72,11 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 6 центов, до $71,89 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,2 (0,29%), до $68,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 8 центов, до $68,12 за баррель.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.

Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

"Цены на нефть находятся под давлением из-за негативных прогнозов спроса", - заявил управляющий партнер Hummingbird Capital Мэтью Поляк в интервью MarketWatch.