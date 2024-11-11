"Финам" рекомендует держать акции Apple с прогнозной ценой $222,4

"Финам" рекомендует держать акции Apple Inc. с прогнозной стоимостью $222,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,3% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса эмитента. Считаем, что восстановление рынка смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. В то же время акции компании, по нашим оценкам, на текущих ценовых уровнях близки к справедливой оценке, и мы не видим потенциала их дальнейшего укрепления, - пишет эксперт. - Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации.

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