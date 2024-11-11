Рубль днем перешел к повышению в паре с китайским юанем на данных о внешней торговле РФ

Москва. 11 ноября. Китайский юань развернулся вниз и дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль укрепляется после снижения на открытие торгов благодаря позитивным данным по внешней торговле РФ. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,536 руб., что на 3,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 19 копеек, до 97,98 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 55 копеек, до 104,53 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 97-99 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 105-107 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в пользу рубля продолжает играть жесткая ДКП и высокая ставка российского регулятора. При этом добавить ему осторожного оптимизма способны и свежие данные по индексу деловой активности в сфере услуг.

В числе позитивных новостей Тимошенко называет и снижение градуса санкционной риторики после выборов в США. "Тем временем на фоне прошедших выборов в США и связанной с этим неопределенностью переходного периода рубль может быть подвергнут повышенной волатильности, - предупреждает аналитик. - В пользу курса доллара - ускорение роста активности в секторе услуг в США в октябре. Также внимания заслуживает и свежий Региональный экономический прогноз от МВФ, где отмечаются симптомы восстановления европейской экономики, но при этом более низкими, чем ожидалось, темпами".

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составило $114,9 млрд.

Согласно опубликованным в понедельник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2024 года вырос в годовом выражении на 0,4% - до $318,2 млрд, импорт сократился на 4,9%, до $203,3 млрд.

За январь-сентябрь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $103,0 млрд, в том числе экспорт - $316,9 млрд, импорт - $213,9 млрд.

Решение по ключевой ставке на заседании совета директоров в декабре не предопределено, будет зависеть от поступающих данных, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании (такой сигнал ЦБ дал по итогам октябрьского заседания - ИФ). Но хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение", - сказал Заботкин по итогам встречи фракции "Единая Россия" с руководством ЦБ.

"Декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредита, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря", - отметил он.

Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, пока изменений в инфляционной картине не видно, сообщил также Заботкин. "Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно", - сказал он.

"Инфляция пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре", - добавил зампред Банка России.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год - до 4,5-5,0% с 4-4,5%.

"Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая", - добавил Заботкин.

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября, сообщил ранее Росстат.

Снижение цен на нефть ускорилось днем в понедельник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 1,38%, до $72,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к указанному времени на 1,61%, до $69,24 за баррель.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Опубликованные на выходных данные указали на дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, при этом власти пока не озвучили новые меры стимулирования потребления.

Также негативным фактором для рынка нефти является укрепление курса доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность топлива для держателей других валют.