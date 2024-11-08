Рубль днем дорожает в паре с китайским юанем перед выходными днями

Москва. 8 ноября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в пятницу. Рубль укрепляется перед выходными днями. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5615 руб., что на 6,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 28 копеек, до 97,53 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 71 копейку, до 105,14 руб./EUR1.

Курс валютной пары "доллар-рубль" в декабре текущего года, вероятно, окажется на уровне 95 руб./$1, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"Рубль в последние несколько недель ослаб. Мы связываем это с возросшим оттоком капитала из РФ, в первую очередь прямых иностранных инвестиций (нерезиденты продают свои доли в российских компаниях), а также портфельных (долевые и долговые бумаги российских эмитентов), - указывают эксперты. - Еще одним важным фактором стало сокращение продаж валюты экспортерами, у которых нет причин продавать ее спешно, как раньше. Теперь они могут платить налоги, используя рублевые кредиты и процентные доходы. Поэтому объем торгов на валютном рынке Московской биржи в налоговые недели не так высок, как было обычно".

"В декабре ожидаем курс пары "доллар-рубль" около 95 руб./$1. Текущий курс мы рассматриваем как "новую нормальность". Мы не видим фундаментальных изменений в динамике внешней торговли, хотя отставание в платежах за российский экспорт, похоже, усилилось (иностранные активы в сентябре резко выросли до $9,5 млрд). С учетом всех этих факторов рубль вряд ли укрепится до нашего предыдущего прогноза на конец 2024 года ("доллар-рубль" - 88 руб./$1)", - пишут эксперты в обзоре банка.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в пятницу после появления информации о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,87 за баррель, что на 1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,24%, до $71,45 за баррель.

Китай одобрил повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней ($838 млрд), что позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет. Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты в течение пяти лет. Таким образом, Китай направляет в общей сложности 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти.

Решение, которое было объявлено по итогам заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), было ожидаемым для экономистов. При этом они также рассчитывали на то, что Пекин примет меры для стимулирования непосредственно потребительского спроса внутри страны, однако этого не произошло.

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