"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Группы Позитив", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент показал откровенно слабые результаты и заметно ухудшил прогнозы отгрузок на 2024 год. У компании третий убыточный квартал подряд, тогда как в 2023 году II и III кварталы были прибыльными. Все это подтверждает наш взгляд на сложности с длительным ростом в ограниченном сегменте B2B, который ориентирован на крупнейший бизнес. Впрочем, компания ожидает положительный эффект от запуска нового продукта в сфере кибербезопасности в 2025-26 гг. Мы сохраняем негативный взгляд на "Группу Позитив", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.