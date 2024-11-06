Рублевые корпбонды в среду могут умеренно подрасти

Москва. 6 ноября. Рынок рублевых корпоблигаций в среду может умеренно подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в ожидании итогов президентских выборов в США, сдерживающим фактором выступит просевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $74 за баррель) и сохраняющиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций выросли на 1-1,4% во главе с Nasdaq, внимание участников рынка сфокусировано на президентских выборах в США: инвесторы ждут исхода напряженной борьбы между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост деловой активности в сфере услуг США. Индекс ISM Services в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,3-1,4%).

Инвесторы оценивают промежуточные результаты президентских выборов в США и другие новости.

Согласно предварительным оценкам Associated Press, республиканец Дональд Трамп набирает по итогам голосования 230 голосов выборщиков, демократ Камала Харрис - 205. Для победы кандидату в президенты нужно набрать голоса 270 выборщиков.

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходящих в США одновременно с президентскими выборах в конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в сенате принадлежало демократам.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник выразил уверенность в достижении целевого уровня ВВП по итогам текущего года благодаря масштабным мерам поддержки со стороны властей. Теперь участники рынков ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе новых мер бюджетного стимулирования.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК в среду составила $74,02 за баррель (-2% и +0,6% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $70,61 за баррель (-1,9% и +0,7% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах выйдут в среду в 18:30 МСК.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем 2 ноября и оказалась в районе средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,306 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,246 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,35% и составил 102,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня потерял 0,25%, опустившись до 916,88 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-БО-002P-03" (-2,03%), "Почта России-БО-002P-02" (-1,36%), "Самолет ГК-БО-П12" (-1,36%) и "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,24%), а в лидерах роста - облигации "ГПБ-001Р-17Р" (+0,64%), "Самолет ГК-БО-П11" (+0,35%) и "ЕвроХим МХК-001P-08" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СибАвтоТранс" 13 ноября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 180-й день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны - ежемесячные. По займу начиная с 24-го купона предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонов, 5% номинала в дату окончания 45-го купона, по 7% в даты завершения 48-го, 50-57-го купонов, по 10% от номинала в даты окончания 58-59-го купонов.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) приняла решение 19 ноября досрочно погасить облигации серии БО-004Р-02 объемом 4,6 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Пятилетний выпуск с погашением в ноябре 2027 года был размещен в ноябре 2022 года по ставке полугодового купона 9,45% годовых до оферты с исполнением 22 ноября 2024 года. Таким образом, эмитент принял решение заменить оферту на call-опцион. Ставки последующих купонов не устанавливались.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 7-го купона облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года на уровне 26% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей началось 16 мая 2024 года. На текущий момент размещены бумаги на 418,12 млн рублей. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ООО "Энергоника" выкупило по оферте 5 млн 250 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент приобрел 10,5% займа. Выпуск 5-летних облигаций на 50 млн рублей был размещен в августе 2020 года. Ставка текущего квартального купона до погашения установлена на уровне 16% годовых.