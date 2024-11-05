Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью и остановился, лидирует "Сургутнефтегаз"

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник отыграл позитивный импульс минувшей рабочей субботы и подросшую с начала недели нефть (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $75 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки консолидируются в ожидании итогов президентских выборов в США. Индекс МосБиржи превысил 2610 пунктов, лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5% и +1,8% "префы").

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2613,85 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2621,2 пункта), индекс РТС - 844,1 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 ноября, составляет 97,5499 руб. (+10,97 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

"Северсталь" планирует и далее придерживаться ежеквартальных дивидендных выплат. "Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - заявил журналистам гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" на текущей короткой торговой неделе ожидают повышенную волатильность на российском рынке акций. Внимание инвесторов всего мира на этой неделе приковано к президентским выборам в США, а также к очередному заседанию ФРС, на котором ожидается снижение ставки.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Несмотря на то, что российский рынок за последние годы стал относительно автономен от внешних площадок, президентские выборы в США остаются в фокусе внимания инвесторов на "МосБирже", что может привести к повышенной волатильности в ближайшие дни, считает он.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, на дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается фигура "двойное дно" с локальными минимумами 3 сентября и 1 ноября, однако не стоит в нее безоговорочно верить и скупать все подряд. Фундаментальных оснований для покупок российского рынка акций "широким фронтом" нет, а пробой "двойной обратной вершины" вниз резко усилит распродажи. Также стоит помнить, что до конца года рынок ждет еще одно повышение ставки ЦБ РФ, которое может стать не последним, что увеличит привлекательность депозитов и облигаций, считает эксперт.

В целом, в ближайшие дни волатильность на рынке акций может возрасти. В среду появятся первые предварительные итоги президентских выборов в США. Считается, что победа республиканца Дональда Трампа на них - наименьшее зло для России, и при таком сценарии российский рынок акций может сильно подрасти. Если это произойдет, то рост рекомендуется "зафиксировать". В четверг поздно вечером ФРС объявит итоги двухдневного заседания: нет особых сомнений, что ставка будет снижена на 0,25 п.п., что позитивно для сырьевых активов, полагает Антонов.

Наибольший интерес среди последних сейчас имеет нефть, в цену которой вновь вернулась геополитическая премия из-за обещания Ирана нанести удар по Израилю. За баррель Brent во вторник дают $75, сопротивление лежит на $1 выше, заключил представитель "Алор брокер".

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском фондовом рынке сформировалось хрупкое равновесие. Рынок остается под давлением со стороны высоких ставок, в то время как технические факторы и динамика на рынке нефти могут оказать поддержку покупателям. На данном этапе, возможно, оправданно было бы занимать выжидательную позицию и рассматривать осторожные покупки в случае, если не устоит поддержка в области 2500 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты.

Рынок акций РФ остается под давлением опасений дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Несмотря рост рынка в субботу, неделю рынок завершил снижением индексов. Настроения на рынке оставались подавленными на фоне повышения доходности ОФЗ - индекс RGBI потерял за неделю 1,91%, продолжив обновлять многомесячные минимумы, отмечают эксперты.

На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, однако перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы, полагают аналитики "Цифра брокер".

Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов. На прошлой неделе индекс МосБиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее, на текущей неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 пунктов, если доходности ОФЗ продолжат повышаться.

Участники ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря текущего года соглашение о добровольном сокращении нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки Brent понедельник выросли почти на 3%. Тем не менее, в октябре цены на нефть снизились по итогам уже четвертого месяца подряд и предпосылок для разворота этой тенденции пока не просматривается. Ожидания по росту спроса на нефть остаются сдержанными на фоне неопределенных перспектив мировой экономики на следующий год, заключили аналитики "Цифра брокер".

В США в понедельник индексы акций просели на 0,3-0,6% в преддверии президентских выборов, которые пройдут во вторник. Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка осталась на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам восьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в октябре поднялся до 52 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее. Сводный PMI увеличился до 51,9 пункта с 50,3 пункта. Аналитики ожидали повышения соответственно до 50,7 пункта и 50,6 пункта, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущий месяц. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января 2021 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост, подогретый накануне новостями о решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,3 за баррель (+0,3% и +2,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $71,72 за баррель (+0,4% и +2,9% в понедельник).

Понедельник обе марки завершили на максимальных отметках с 25 октября, по данным Dow Jones Market Data.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. "Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность достижению полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+7,1%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+4,6%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,8%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,9%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,8%), ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,28 млрд рублей (из них 2,22 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 934,94 млн рублей на акции "Роснефти").