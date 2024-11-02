"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Amazon на уровне $190

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Amazon.com Inc. на уровне $190 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 4% и рейтингу "держать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Аmazon опубликовал финансовые результаты за 3К 2024, которые оказались лучше ожиданий рынка. Однако достаточных оснований для повышения целевой цены мы не видим. Отметим, что компания продолжает агрессивно увеличивать инвестиции в ИИ, которые непонятно когда окупятся и окупятся ли вообще", - пишет аналитик Игнат Иванов.

Amazon - одна из крупнейших по капитализации компаний мира, специализирующаяся на электронной торговле и облачных вычислениях.

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