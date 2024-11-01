Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции, пятидневку завершил снижением

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок, сдерживающим фактором для "быков" оставались опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2575 пунктам во главе с бумагами "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,5%) и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,5%), аутсайдерами выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2574,71 пункта (+0,6%, днем индекс опускался в район 2540 пунктов), индекс РТС - 832,4 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составил 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

За рабочую пятидневку индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,2-4%, официальный курс доллара вырос на 0,77 рубля.

Подорожали в пятницу акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Головная компания ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) за 9 месяцев 2024 года получила 242 млрд рублей прибыли по российским стандартам (РСБУ) по сравнению с 404 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности эмитента. Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ к концу недели сократил активность торгов в свете попыток игроков привыкнуть жить в период высоких ставок и роста цен на сырье. Сигналы повышения ставки ЦБ РФ в дальнейшем не дают повода для активных покупок.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в пятницу продемонстрировал волатильную динамику. Покупки наблюдались на фоне ослабления рубля и попыток нефти Brent пробиться вверх к отметке $75 за баррель. В то же время тема высокой ключевой ставки ЦБ РФ продолжает давить на рыночный сантимент, сдерживая биржевых "быков".

В пятницу инвесторы получили порцию важных статданных. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin за октябрь не только превысил ожидания, но и вошел в зону роста (более 50 пунктов). В США вышел месячный отчет по рынку труда: число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в октябре выросло на 12 тыс. при прогнозе роста на 115 тыс. По-видимому, это связано с разрушениями, вызванными ураганами, а также с забастовками работников аэрокосмических предприятий.

В рабочую субботу российский рынок будет торговаться без зарубежных ориентиров. ЦБ РФ опубликует протокол последнего заседания по вопросам денежно-кредитной политики, "Мосбиржа" раскроет данные по объему торгов за октябрь. С учетом приближения выходных и отсутствия торгов на внешних рынках можно ожидать низкой активности и минимальной волатильности индекса МосБиржи. Прогноз на 2 ноября - 2525-2625 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи, несмотря на давление в начале дня, открывает ноябрь ростом в попытках вернуться выше рубежа 2600 пунктов. На текущей неделе ключевой тон рыночным настроениям задавали данные по недельной инфляции в РФ, которая оказалась выше ожиданий. Локально индекс МосБиржи растерял все восстановление в сентябре, а текущие значения сопоставимы с уровнями мая 2023 года.

Среди лидеров роста выступили акции "Ростелекома", которые ранее откатились до уровней марта 2023 года. Вопрос с выходом на IPO и монетизацией сегмента ЦОД остается на повестке, компания 12 ноября планирует раскрыть финансовый отчет по МСФО за III квартал. "АЛРОСА" восстанавливает рыночную капитализацию после опубликованных ранее слабых результатов по РСБУ за 9 месяцев. Косвенную поддержку экспортеру в условиях отсутствия новостей может оказывать слабеющий рубль. Котировки акций "Полюса" выросли на фоне новостей о получении первой тонны золота из руды с флагманского проекта "Сухой Лог", отмечает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов.

Рынок акций США накануне оказался под влиянием разочаровывающих прогнозов IT-гигантов, отчитавшихся за квартал, и на таком фоне макроэкономическая статистика отошла на второй план. В Гонконге в пятницу возобладали "бычьи" настроения, чему поспособствовали данные о росте продаж жилья впервые за этот год.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи приближается к нижней границе бокового диапазона 2520 пунктов и имеет шансы приостановить просадку у данного уровня, полагает аналитик.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,9-1,2% во главе с Dow).

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 100 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цена сбавили темпы роста, но остаются в "плюсе" на фоне беспокойств инвесторов по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $73,74 за баррель (+1,3% и +0,9% накануне), декабрьская цена WTI - $70,2 за баррель (+1,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

"Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - пишет Axios. По данным разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+7,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+5,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,2%), SFI (MOEX: SFIN) (+3,9%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,4%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1,4%) может выплатить дивиденды по итогам января-сентября 2024 года: вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 2 ноября.

Снизились акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,3%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,2%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2%).

Совет директоров лизинговой компании "Европлан" (MOEX: LEAS) (-1,2%, до 580,9 рубля) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 6 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 15 декабря 2024 года. Акционеры "Европлана" рассмотрят этот вопрос на внеочередном собрании 4 декабря, дата закрытия реестра для участия в собрании - 11 ноября.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,8 млрд рублей (из них 10,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,38 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 6,58 млрд рублей на акции ГК "Самолет").