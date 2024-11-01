Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 1 ноября. Китайский юань повышается на Московской бирже в пятницу днем. Рубль дешевеет, несмотря на уверенный рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,65 руб., что на 7,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 85 копеек, до 97,58 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 76 копеек, до 106 руб./EUR1.

"Рубль в четверг показывал смешанную динамику. По официальным курсам ЦБ, российская валюта слабо укрепилась к доллару, но показала негативную динамику против юаня и евро. На Московской бирже, впрочем, рубль укрепился к юаню по итогам дня. (. . .) Для курса пары "юань-рубль" в целом сохраняет актуальность диапазон 13,55-13,65 руб./юань, но фактор длинной рабочей недели может несколько сместить баланс на валютном рынке", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ключевое влияние на курс рубля по-прежнему оказывает внешняя торговля, ослабление рубля в последние месяцы обусловлено снижением экспорта и ростом импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Что касается рубля, то по-прежнему здесь ключевой фактор - это внешняя торговля. У нас по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета", - сказала Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов.

"Последнее ослабление курса, в последние месяцы, было связано (то, что мы видим на цифрах) со снижением положительного сальдо текущего счета - за счет некоторого снижения экспорта и увеличения импорта", - отметила глава департамента ЦБ.

По ее мнению, в силу санкционных ограничений и ответных мер валютного контроля операции с капиталом играют меньшую роль в курсовой динамике, чем было раньше.

Произошедшее ослабление рубля стало одним из факторов роста инфляции, добавила Данилова. При этом влияние курса на инфляцию в силу инфляционного таргетирования стало меньше, подчеркнула она.

"Ослабление рубля тоже стало одним из факторов ускорения инфляции и, возможно, привело тоже к увеличению инфляционных ожиданий, но сработали и другие факторы. Мы видим ситуацию и на рынке труда, когда у нас остается очень низкий уровень безработицы, быстрый рост заработных плат, который подстегивает рост цен в экономике, и другие факторы", - заявила глава департамента ЦБ.

Цены на нефть повышаются в пятницу в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,27 за баррель, что на 2,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,31%, до $70,86 за баррель.

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.