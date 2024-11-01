Альфа-банк повысил прогноз цены на золото до $2800/унц. в 2025г и $3000/унц. в 2030г

Альфа-банк повысил прогноз цены на золото с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году, а также с $2600 до $3000 за тройскую унцию в 2030 году, сообщается в материале аналитиков.

Цены на желтый драгметалл неуклонно растут, устанавливая новые исторические рекорды: c начала 2024 года золото уже подорожало более чем на 33%, констатируют эксперты.

Фундаментальные факторы, обеспечивающие рост, остаются неизменными, указывают аналитики в обзоре.

Центральные банки продолжают наращивать свои вложения в золото, причем ряд центробанков развивающихся стран таким образом диверсифицирует свои активы, сокращая свою зависимость от доллара США.

Между тем геополитическая напряженность только нарастает, в том числе на Ближнем Востоке - это усиливает глобальную неопределенность и подталкивает инвесторов к вложениям в защитные активы, включая золото.

Политическая неопределенность в США в преддверии ноябрьских президентских выборов также, несомненно, способствует росту цены.

Рынок также находится в ожидании макростатистики из Штатов, которая позволит более точно прогнозировать траекторию изменения ставки ФРС (текущее предположение - в ноябре ставка Федрезерва будет снижена на 25 б.п. (вероятность такого сценария оценивается более чем в 95%), что несомненно позитивно влияет на котировки желтого драгметалла).

"Все вышесказанное позволяет нам повысить прогноз цены на золото с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году, а также с $2600 до $3000 за унцию в 2030 году", - заключают аналитики Альфа-банка.

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