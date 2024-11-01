01 ноября 2024 года 10:30
Рубль утром чуть дешевеет в паре с юанем, несмотря на уверенный рост цен на нефть
Москва. 1 ноября. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дешевеет, несмотря на уверенный рост цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5775 руб. (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Цены на нефть повышаются утром в пятницу, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,05 за баррель, что на 1,7% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,85%, до $70,53 за баррель.
По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил в четверг Axios со ссылкой на источники.
Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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01 ноября 2024 года 18:31
"Финам" повысил целевую цену акций Bitwise Crypto Industry Innovators ETF с $16,39 до $19,55 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 21,1% с текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании.
"В начале сентября мы отмечали, что фонд BITQ все еще интересен для инвестиций и дает... читать дальше
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01 ноября 2024 года 18:03
Цена нефти в ноябре может стабилизироваться на уровнях около $74 за баррель Brent, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.
"В октябре рынок опасался, что из-за конфликта с Израилем может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, и цена нефти уходила выше $80/барр., но геополитическая... читать дальше
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01 ноября 2024 года 17:27
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив акций "Татнефти" и подтверждают целевую цену на уровне 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на горизонте 12 месяцев 45% без учета дивидендов, отмечается в комментарии аналитика Александры Прытковой.
"Выручка "Татнефти" первом... читать дальше
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01 ноября 2024 года 16:52
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) на уровне 323 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.
"Компания раскрыла некоторые операционные и финансовые показатели за... читать дальше
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01 ноября 2024 года 16:20
Акции "Полюса" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Ведущая российская золотодобывающая компания "Полюс" произвела первую тонну золота из руды Сухого Лога, являющегося крупнейшим месторождением золота в России и одним из... читать дальше
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01 ноября 2024 года 15:47
около 95 руб./$1 и 13,3 руб./юань, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.
"В последние несколько недель рубль сильно подешевел, и значительное колебание курса инвесторы, на наш взгляд, приняли как данность, - пишет эксперт. - Полагаем, российская валюта сдала... читать дальше
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01 ноября 2024 года 15:30
Москва. 1 ноября. Китайский юань повышается на Московской бирже в пятницу днем. Рубль дешевеет, несмотря на уверенный рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,65 руб., что на 7,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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01 ноября 2024 года 15:15
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips и целевую цену $108,7 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 0,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.
" Финансовые результаты ConocoPhillips за третий квартал оказались немного лучше ожиданий рынка,... читать дальше
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01 ноября 2024 года 14:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ИВА" (головная структура группы компаний IVA Technologies) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 198 рубля, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:50
Альфа-банк повысил прогноз цены на золото с $2500 до $2800 за тройскую унцию в 2025 году, а также с $2600 до $3000 за тройскую унцию в 2030 году, сообщается в материале аналитиков.
Цены на желтый драгметалл неуклонно растут, устанавливая новые исторические рекорды: c начала 2024 года золото уже... читать дальше
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01 ноября 2024 года 13:17
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5650-5765 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
"Большинство фьючерсов на основные индексы акций США склонны к возвращению в "зеленый сектор". Это говорит о возможности отскока. С учетом... читать дальше
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01 ноября 2024 года 12:46
Акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Бизнес Группы осуществляет деятельность на быстрорастущем рынке страхования, и она продолжает увеличиваться в размере, в том числе за счет... читать дальше
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01 ноября 2024 года 12:12
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "ЭЛ5-Энерго" с прогнозной стоимостью на уровне 0,9 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.
"Несмотря на то, что наши ожидания по EBITDA и чистой прибыли эмитента за 9М24, как оказалось, не вполне... читать дальше
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01 ноября 2024 года 11:39
ои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.
Бумаги торгуются по мультипликаторам 2025г P/BV 0,7х и P/E 3,1 или с 44-48% дисконтом к историческим средним, указывают эксперты.
Настоящее сообщение содержит... читать дальше
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01 ноября 2024 года 11:30
Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала: снижение внешних фондовых площадок нивелируется ростом цен на нефть (фьючерс на Brent поднялся до $74,4 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 2560 пунктов. читать дальше
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