"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 260 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 238,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на опубликованные Сбербанком финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 года, согласно которым чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% (г/г) и достигли 218,2 млрд руб., чистые процентные доходы выросли на 14,1% (г/г) до 762,1 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки акций находятся в локальном диапазоне с поддержкой на уровне 240,01 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 238,9 руб. риск на портфель составит 0,11%. Соотношение прибыль/риск 5,26", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.