Рынок акций РФ утром снизился на внешнем негативе и ожиданиях дальнейшего роста ставки ЦБ РФ

Москва. 31 октября. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение после выхода накануне вечером статистики об ускорении инфляции в РФ, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим фактором выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent в четверг поднялся к $72,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2580 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (-4,1%) и "Аэрофлота" (-3,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2582,55 пункта (-1,3%), индекс РТС - 838,26 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 октября, составляет 97,053 руб. (-27,31 копейки).

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% после роста на 0,2% с 15 по 21 октября, на 0,12% с 8 по 14 октября и на 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат. Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля.

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,6%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Поддержкой для акций Сбербанка выступил вышедший утром отчет по МСФО: в III квартале банк получил 411 млрд руб. чистой прибыли против 411 млрд руб. годом ранее (прогноз - 406 млрд руб.), за 9 месяцев чистая прибыль составила 1,227 трлн руб. против 1,149 трлн руб. годом ранее (прогноз - 1,222 трлн руб.).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на рынке акций РФ накануне вечером ухудшились из-за усиления опасений дальнейшего роста ставки ЦБ РФ после выхода свежих данных Росстата по инфляции (годовая инфляция на минувшей неделе ускорилась до 8,57% с 8,46%).

Нефть подорожала на фоне сокращения ее запасов в США. Цены на нефть находятся на сильном уровне поддержки, хотя волатильность на нефтяном рынке, вероятно, сохранится вплоть до президентских выборов в США.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основным поддерживающим фактором для российского фондового рынка являются лишь чуть более высокие цены на нефть. В остальном на зарубежных площадках, а также в ценах на металлы наблюдается фиксация прибыли.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в очередной раз подчеркнула приверженность регулятора достижению цели по инфляции в 4%. Опубликованные в среду данные по розничным продажам и темпам роста зарплат в РФ за август и сентябрь превысили прогнозы, а темпы расширения ВВП в сентябре ускорились с 2,4% до 2,9% г/г, подтверждая стабильное состояние национальной экономики и возможность ужесточения монетарных условий, отметила аналитик.

В целом, основные российские фондовые индикаторы накануне сняли краткосрочную перепроданность, после чего снижение возобновилось, отмечает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, настроения на рынке акций РФ резко ухудшились после выхода данных Росстата об усилении недельной инфляции. Это увеличивает вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку также на 2 п.п. (до 23% годовых). Целью снижения рынка акций РФ пока видится в районе 2400 пунктов по индексу МосБиржи, считает Антонов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно, говорится в сообщении ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.

В квартальном обзоре, опубликованном Банком Японии в четверг, говорится, что ЦБ ожидает сохранения инфляции в стране около целевого уровня в 2% в ближайшие годы. Регулятор сохранил прогноз, согласно которому его ключевой показатель инфляции - индекс потребительских цен без учета продуктов питания - завершит текущий фингод на уровне 2,5%. Банк Японии по-прежнему ожидает увеличения ВВП страны на 0,6% в текущем фингоду.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в четверг, были неоднородными. Темпы роста промпроизводства в стране в сентябре превзошли прогнозы, тогда как динамика розничных продаж не оправдала ожиданий.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля и превысил консенсус-прогноз экспертов (50 пунктов).

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце вырос до 50,2 пункта с сентябрьских 50 пунктов. Этот индикатор, однако, оказался слабее среднего прогноза рынка, составлявшего 50,4 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются сохранить позитивный импульс предыдущего дня на данных о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,7 за баррель (+0,2% и +2% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $68,78 за баррель (+0,3% и +2,1% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 977 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в четверг также оказали позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,3%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,6%), бумаги ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,8%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,86 млрд рублей (из них 2,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,69 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 796,56 млн рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).