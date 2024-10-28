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28 октября 2024 года 11:28

Рынок акций РФ утром продолжил снижение после повышения ставки ЦБ РФ, лидируют ВК и ТКС

Москва. 28 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $73 за баррель) на новостях с Ближнего Востока; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи в начале торгов опускался в район 2610 пунктов, после чего отыграл часть потерь; лидерами отката выступают акции МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,5%) и "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2627,97 пункта (-1,2%, минимум дня - 2613,38 пункта), индекс РТС - 856,43 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составляет 96,6657 руб. (-7,45 копейки).

Подешевели также акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,3% "префы").

Поддержкой для акций ВТБ выступает вышедший утром сильный отчет по МСФО: в третьем квартале банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль за третий квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев - на уровне 368 млрд рублей.

"Это, действительно, наверное, самый сложный квартал с точки зрения абсолютного размера прибыли. (...) Такая конфигурация третьего квартала приводит нас к необходимости побить квартальный рекорд в 175 млрд рублей в четвертом квартале с тем, чтобы 550 млрд рублей сложилось", - заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он напомнил, что в четвертом квартале положительный эффект на прибыль ВТБ окажет выделение в отдельное юрлицо замороженных активов и пассивов, а также погашение нескольких крупных кредитов в недружественных валютах.

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ с утра испытывает на себе серьезное давление: негатив от ужесточения денежно-кредитной политики Банка России еще не прошел, при этом к нему прибавилось резкое падение цен на нефть из-за заявлений о сохранности нефтяных объектов Ирана.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2600-2670 пунктов, вероятно дальнейшее снижение рынка на фоне сильного падения цен на нефть.

В минувшую пятницу индекс МосБиржи обновил минимум с середины сентября, причем объемы торгов резко выросли на итогах заседания Банка России. Вместо ожидаемого повышения ставки на 100 б.п. регулятор поднял ее на 200 б.п., до 21%. Худший результат показали обвалившиеся на 6,7% бумаги "ВК", которые достигли уровня середины лета 2022 года. Помимо высокой беты, что делает бумаги ИТ-компаний чувствительными к изменениям рыночных настроений, у "ВК" также высокая долговая нагрузка. Под давлением оказались акции девелоперов, которые также отыгрывали повышение ключевой ставки. Сильнее рынка упали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD), вероятно, из-за того, что компания до сих пор не возобновила добычу на своих активах, что может привести к значительному сокращению производственных показателей по итогам года, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российские рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки ЦБ сразу на 200 б.п.: активизировались распродажи на рынке акций, также вернулись продавцы на рынок облигаций. ЦБ РФ повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках активов, однако это не уберегло рынки от падения, так как инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года (которая, по оценке ЦБ, может составить 21-21,3%). Новый сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере еще учтен в котировках.

Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок и будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекса МосБиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 пунктов в ближайшие недели, полагают эксперты "Цифра брокер".

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также отметил сохранение ястребиного сигнала от ЦБ РФ.

Глава Банка России в очередной раз заявила, что экономика остается сильной, проблемы на рынке труда сохраняются, а расходы бюджета не сокращаются необходимыми темпами, в связи с чем ситуация остается проинфляционной. ЦБ также допустил повышение ключевой ставки на следующих заседаниях. Индекс МосБиржи на прошлой неделе пробил уровень 2700 пунктов, из-за чего возможно дальнейшее снижение рынка, а ближайший уровень поддержки находится на 2600 пунктах, считает Степанов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевеет в ходе торгов, что поддерживает акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок действия которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются на новостях с Ближнего Востока - Израиль нанес удары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Тем не менее геополитическая напряженность в регионе в ближайшее время останется напряженной, отмечают эксперты.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $72,72 за баррель (-4,4% и +2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,44 за баррель (-4,6% и +2,3% в пятницу).

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,5%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-3,5%).

Выросли бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+11%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,6%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 26,16 млрд рублей (из них 4,26 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,8 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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