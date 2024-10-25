Рубль днем немного повышается в паре с юанем перед единым днем налоговых выплат октября

Москва. 25 октября. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже в пятницу днем, рубль подрастает в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, страховые взносы и НДД.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5105 руб., что на 3,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 4 копейки, до 96,8 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 18 копеек, до 104,75 руб./EUR1.

Банк России с 28 октября установил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой в размере ключевой ставки ЦБ РФ как по юаням, так и по рублям для расчета своп-разницы, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютный своп и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование, поясняет Центробанк.

Ранее в ходе торгов рубль не отреагировал на решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 21%, так как рынок не исключал такого развития событий.

Изначально большинство аналитиков ждали повышения ставки ЦБ на 100 б.п. - до 20% и сохранения жесткого сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Одновременно некоторые эксперты все же допускали больший шаг повышения - сразу на 200 б.п. - до 21%.

"Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18%. На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня текущего года регулятор оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 декабря 2024 года.

"Мы пока не спешим повышать прогноз пикового уровня ключевой ставки выше 21%, оставляя дальнейшее ужесточение лишь для рисковых сценариев. Однако на горизонте 2025 года видим ограниченный потенциал для снижения ставки со средним значением вблизи верхней границы регулятора (20%). Мы полагаем, что окончание текущего года и первая половина 2025 года пройдут в режиме рекордно высоких ставок, так как в свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий возврат доверия к целевому уровню 4% займет продолжительное время (в первую очередь, через охлаждение экономической активности на стороне частного спроса). Лишь ко второму полугодию 2025 года просматриваются сценарии для поступательного снижения процентных ставок, что сохраняет краткосрочные депозиты и инструменты с плавающими процентными ставками наиболее интересными инструментами для инвестиций", - отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгений Кошелев.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем днем в пятницу, восстанавливаясь после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,74%, до $74,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,8%, до $70,75 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,8% на признаках снижения напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что переговорщики Израиля и ХАМАС могут вскоре встретиться для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Поддержку котировкам в пятницу оказало сообщение агентства "Синьхуа" о том, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проведет заседание с 4 по 8 ноября. Участники рынка ожидают, что по итогам заседания могут быть объявлены новые экономические стимулы, которые также поддержат спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива.