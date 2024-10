Снижение Dow Jones в среду было максимальным за 7 недель

Рынок акций США снизился по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Азии в основном снижаются в четверг, исключение составляет японский Nikkei 225. Цены на нефть повышаются в четверг утром.

Американский рынок акций снизился по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности компаний и других негативных новостей.

Dow Jones потерял около 1%, что стало самым значительным дневным спадом за последние семь недель, отмечает MarketWatch. При этом данный индекс и S&P 500 завершили "в минусе" третью сессию подряд.

Котировки бумаг McDonald''s Corp. (SPB: MCD) упали на 5,1%. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о том, что расследуют случай массового заболевания кишечной палочкой, который может быть связан с этой сетью ресторанов быстрого питания. Выявлено 49 пострадавших, один человек погиб.

Цена акций Coca-Cola Co. (SPB: KO) опустилась на 2,1%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 8%, при этом продажи в натуральном выражении сократились впервые за два года (на 1%).

Стоимость Boeing Co. (SPB: BA) уменьшилась на 1,8%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники в третьем квартале увеличил чистый убыток в 3,8 раза, при этом скорректированный показатель оказался хуже среднего прогноза аналитиков.

Бумаги Boston Scientific (SPB: BSX) подешевели на 0,6% на новости о том, что производитель медицинского оборудования в июле-сентябре сократил чистую прибыль на 7%.

Капитализация Seagate Technology (SPB: STX), выпускающей жесткие диски и другие решения для хранения данных, рухнула более чем на 8%. Компания получила в первом финквартале (завершился 27 сентября) скорректированную прибыль в размере $1,58 на акцию при среднем прогнозе аналитиков в $1,48, выручка также превысила ожидания. Однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов.

Кроме того, снизилась стоимость таких компаний, как Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,8%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 3,8%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,3%, Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) - на 3,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,6%.

В то же время цена акций AT&T Inc. (SPB: T) увеличилась за день на 4,6%. Телекоммуникационный оператор завершил третий квартал с чистым убытком из-за списания стоимости активов на $4,4 млрд, но свободный денежный поток и число подписчиков превзошли консенсус-прогноз.

Котировки бумаг Texas Instruments (SPB: TXN) выросли на 4%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов получил квартальные показатели выше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 409,94 пункта (на 0,96%) и составил 42514,95 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 53,78 пункта (на 0,92%) - до 5797,42 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 296,47 пункта (на 1,6%) и завершил сессию на отметке 18276,65 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, исключением является Япония.

Неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, оказывает давление на мировые рынки. Трейдеры опасаются обострения ситуации в отношениях Вашингтона и Пекина в случае победы на выборах 5 ноября кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Инвесторы также ждут от Китая дополнительных мер, которые помогли бы оживить экономическую активность, поскольку масштабных стимулов объявлено так и не было, отмечает Trading Economics.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет около 1% в ходе торгов в четверг. Заметное снижение демонстрируют акции Sichuan Changhong (-2%), Seres Group (-3,5%), Kuang-Chi Technologies (-7%), Longi Green Energy (-4,6%).

Гонконгский индекс Hong Kong упал на 1,4%. Бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings снизились в цене на 1,5%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%, Chow Tai Fook Jewellery - на 5,6%, China Resources Land - на 4%, Geely Automobile - на 4%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1% на фоне повышения котировок акций IT-компаний. Стоимость бумаг Tokyo Electron увеличилась на 1,3%, Advantest - на 2,2%, Nidec - на 4,9%. В то же время дешевеют акции Toyota Motor (-0,9%), Honda Motor (-0,7%), Disco Corp. (-0,6%).

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,6% на более слабых, чем ожидалось, данных о динамике ВВП страны.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,5%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения ВВП Южной Кореи на 0,5% в поквартальном и на 2% в годовом выражении.

Акции Samsung Electronics подешевели в ходе торгов на 3,2%, Hyundai Motor - на 5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг снизился на 0,12%.

Цены на нефть повышаются в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о существенном росте запасов в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило в среду американское министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 878 тыс. баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,14 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $75,85 за баррель, что на $0,89 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,08 (1,4%), до $74,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,96 (1,36%), до $71,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,97 (1,4%), до $70,77 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке, а также перспективы спроса и предложения нефти. Риски, связанные с ближневосточным конфликтом, поддерживают рынок. При этом сигналы ослабления экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти, оказывают давление на стоимость сырья.

"Ближневосточная напряженность и перспективы мировой экономики, как косвенный показатель спроса на нефть, сейчас являются ключевыми двигателями для рынка, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - В данный момент мы не видим четких сигналов с той или иной стороны, и цены, вероятно, будут оставаться в текущем диапазоне, пока ситуация не изменится".