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23 октября 2024 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 240 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,37%, стоп-приказ: 185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С 21 октября 2024 года на валютной секции стали доступны платина и палладий. Расширение списка торгуемых инструментов является положительным трендом для биржи в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения локальная коррекция достигла 50% от предыдущего импульса и в данной точке может возобновиться восходящая тенденция. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 185 руб. риск на портфель составит 0,7%", - указывают в "Финаме". "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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