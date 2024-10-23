"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 240 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 240 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,37%, стоп-приказ: 185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С 21 октября 2024 года на валютной секции стали доступны платина и палладий. Расширение списка торгуемых инструментов является положительным трендом для биржи в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения локальная коррекция достигла 50% от предыдущего импульса и в данной точке может возобновиться восходящая тенденция. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 185 руб. риск на портфель составит 0,7%", - указывают в "Финаме".

"Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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