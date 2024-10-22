После возможной фиксации прибылей акции Полюса вновь начнут скупать - Freedom Finance Global

После возможной фиксации прибылей акции "Полюса" вновь начнут скупать, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Ценные бумаги "Полюса" второй день остаются в лидерах роста, - пишет эксперт в комментарии. - Этому способствуют очередное обновление исторических максимумов ценами на драгметалл, публикация сильной финансовой отчетности компании за январь-сентябрь, а также ожидания возобновления дивидендных выплат и ослабление рубля. Последний фактор обуславливает повышение цены на золото в рублевом эквиваленте, что увеличивает выручку золотодобытчиков от реализации".

Чернов полагает, что дивиденд за все прошедшие три года компания не одобрит, но за январь-сентябрь 2024-го она в состоянии выплатить по 1200-1250 руб. на акцию, что обеспечит доходность 8,2-8,5%. Учитывая, что средства в банке на сегодня можно разместить под 20% годовых и выше, это, по мнению аналитика, не выглядит слишком впечатляюще. Однако ранее доходность дивиденда "Полюса" составляла 4% годовых, и он был лидером по этому показателю в своем секторе.

"С технической точки зрения котировки "Полюса" вплотную приблизились к трехлетним максимумам, осцилляторы указывают на перекупленность, в этой связи не исключаем срабатывания принципа "покупай на слухах - продавай на фактах", после того как решение совета директоров по дивиденду станет известно, - отмечает стратег инвесткомпании. - В то же время акции золотодобывающих компаний или фьючерсы на золото есть в большинстве инвестиционных портфелей как защита от инфляции и форс-мажоров. Это значит, что после возможной фиксации прибылей бумаги "Полюса" вновь начнут скупать".

Если дивиденд компании в итоге окажется выше консенсуса аналитиков (1200 руб.), это обеспечит ее акциям новый позитивный импульс, полагает Чернов и рекомендует сейчас зафиксировать прибыль по ценным бумагам "Полюса" или застраховать ее защитным ордером (stop loss), а снова покупать их либо сразу после положительного решения совета директоров в отношении дивиденда, либо после коррекции в район 13300-13750 руб. На его взгляд, можно также дождаться дивидендного гэпа и заходить в долгосрочные покупки уже после отсечки.

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