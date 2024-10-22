Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встречи МВФ и Всемирного банка;

- саммит БРИКС;

- выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- выступления представителей ЕЦБ и ФРС США;

- квартальные результаты Alphabet Inc., Philip Morris International, Verizon Communications, Texas Instruments, General Motors, Freeport-McMoRan Inc., 3M Co.

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