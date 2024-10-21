Потенциальные дивиденды и более высокие цены на золото благоприятны для акций Полюса - "Велес Капитал"

Потенциальные дивиденды и более высокие цены на золото благоприятны для акций "Полюса", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Полюс" в понедельник сообщил о получении чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в размере 3,78 млрд руб против убытка годом ранее, а также намерении 23 октября рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года и 4-й квартал 2023 года, - напоминает эксперт. - Судя по всему, "Полюс" может быть готов заплатить дивиденды еще за два дополнительных квартала, что наряду с высокими ценами на золото может повысить его привлекательность и смягчить эффект высоких процентных ставок в стране".

"С технической точки зрения акции "Полюса" летом текущего года удержались выше 11000 руб., а сегодня поднялись до максимума с мая с ближайшим сопротивлением 14350 руб, при преодолении которого могут стремиться к пику текущего года 14831 руб., - указывает Кожухова. - При оптимистичном сценарии дальнейшего роста цен на золото и выплаты дивидендов можно ожидать возвращения котировок к максимумам с 2021 года, в район 16200 руб. (потенциал роста от текущих уровней около 15%). Краткосрочный бычий сигнал актуален выше 13000 руб, а среднесрочный - выше 11350 руб.".

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