Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Фондовые индексы США завершили ростом торги в пятницу. Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник. Цены на нефть повышаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили ростом сессию в пятницу и неделю в целом.

При этом значения Dow Jones и S&P 500 в очередной раз обновили рекорды.

Участники торгов следили за корпоративными новостями и оценивали статданные.

Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

Цена акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) взлетела в пятницу более чем на 11%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке зафиксировал более значительный, чем ожидалось, подъем чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в третьем квартале.

Котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) повысились на 1,2% Продажи смартфонов iPhone 16 за первые три недели после их выхода на рынок КНР были на 20% выше по сравнению с модельным рядом прошлого года, сообщила аналитическая фирма Counterpoint Research.

Стоимость акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 0,8% - до $138. Аналитики Bank of America улучшили прогнозную цену для них до $190 со $165 на фоне повышения интереса к решениям в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,35%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,8%.

Акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) завершили торги в пятницу на уровне предыдущего дня. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) сократил чистую прибыль на 12%, при этом выручка не оправдала ожиданий экспертов. При этом P&G подтвердила прогноз, согласно которому выручка по итогам всего фингода увеличится на 2-4%.

Между тем котировки бумаг SLB (SPB: SLB) упали на 4,7%. Выручка одной из ведущих нефтесервисных компаний мира за третий квартал оказалась хуже консенсус-прогноза.

Стоимость American Express Co. (SPB: AXP) опустилась на 3,2%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил выручку в прошедшем квартале до рекорда, однако она не дотянула до средней оценки аналитиков.

Акции CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., подешевели на 5,2%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором Дэвида Джойнера. До этого он был президентом подразделения CVS Caremark, занимающегося рецептурными препаратами, а также исполнительным вице-президентом CVS Health.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 36,86 пункта (на 0,09%) и составил 43275,91 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 23,2 пункта (на 0,4%) - до 5864,67 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 115,94 пункта (на 0,63%)и завершил сессию на отметке 18489,55 пункта.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq - 0,8%. Dow Jones поднялся на 1%, завершив "в плюсе" шестую неделю подряд - самый длительный подобный период в 2024 году, по данным Trading Economics.

Азиатские фондовые индексы в основном растут на торгах в понедельник.

Поддержку рынкам акций оказывают позитивные ожидания трейдеров в отношении корпоративных прибылей, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Народный банк КНР (НБК, центробанк страны) в понедельник опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также уменьшена на 25 б.п., до 3,6%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах.

Аналитики в среднем ожидали менее резкого снижения ставок - до 3,15% и 3,65% соответственно, по данным Trading Economics.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4% в ходе торгов. В числе лидеров подъема - акции IT-компаний, в том числе, Jiangsu JieJie Microelectronics Co. (+15%), Cambricon Technologies (+10,2%), Talkweb Information System (+10%), Contemporary Amperex Technology (+1.8%).

Между тем бумаги китайских банков дешевеют. На прошлой неделе крупные коммерческие банки КНР снизили ставки по депозитам во второй раз в этом году. Капитализация Industrial & Commercial Bank of China опустилась в ходе торгов на 2,9%, Agricultural Bank of China - на 2,8%, China Construction Bank - на 2,4%, Bank of China - на 2,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 1,3%. Заметно дешевеют акции Trip.com (-3,8%), Shenzhou International (-3,7%), Hansoh Pharmaceutical (-2,5%), AIA Group (-2,1%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-1,9%).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,1% на фоне политической напряженности в связи с запланированными на 27 октября парламентскими выборами в стране.

Котировки акций технологических компаний повышаются, в том числе, Disco Corp. (+3,6%), Advantest (+2,7%), Rakuten Group (+3,2%). В то же время дешевеют бумаги банков Mitsubishi UFJ (-1,6%), Sumitomo Mitsui (-1,7%), Mizuho Financial (-0,5%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 поднялись на 0,7%.

В Сеуле дорожают акции LG Energy Solution (+0,4%), Samsung Biologics (+3,2%), Celltrion (+1,7%), Samsung SDI (+1,7%). В числе лидеров роста в Сиднее оказались бумаги BHP Group (+1,4%), Commonwealth Bank (+1,1%), Woodside Energy (+1,3%).

Цены на нефть повышаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Поддержку рынку оказывают новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в минувшую субботу беспилотник, выпущенный "Хезболлой", врезался в здание около частной резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. Днем позже Израиль нанес ряд новых ударов по Ливану.

Трейдеры ждут от Израиля атаки по Ирану в ответ на удар Тегерана по территории страны в начале октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $73,47 за баррель, что на $0,41 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,39 (1,9%), до $73,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,45 (0,65%), до $69,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,45 (2,1%), до $69,22 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и, в первую очередь, в Китае.