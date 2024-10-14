Дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ неизбежно - Райффайзенбанк

Дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ РФ неизбежно, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Инфляция в сентябре, по данным Росстата, составила 8,63% г/г - это слегка выше, чем показывали наши расчеты на основе недельных данных (8,5-8,6% г/г), - констатируют аналитики. - Сентябрьские данные, на наш взгляд, несколько разочаровывают. Во-первых, замедления темпов роста м/м не произошло совсем - они сохранились на уровне 0,7% м/м. Во-вторых, оценка базовой инфляции (мы ее считаем, исключая из ИПЦ представленные на графике выше отдельные категории) взмыла вверх - до 0,7% м/м (при том, что в летние месяцы она снижалась). Причина в удорожании широкого набора базовых товаров - особенно заметно подросли цены на услуги образования и организаций культуры, рыба, молоко, масло, медикаменты. В целом, такая картина в очередной раз подтверждает уникальную устойчивость инфляционной динамики, а также то, что дальнейшее ужесточение монетарной политики неизбежно".

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