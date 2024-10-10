Рубль днем немного снижается в паре с юанем, несмотря на положительную коррекцию на рынке нефти

Москва. 10 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в четверг днем; рубль дешевеет, несмотря на повышательную коррекцию на рынке нефти после снижения накануне. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,7 руб., что на 2,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 5 копеек, до 96,5 руб./$1; контракт EURRUBF уменьшился на 33 копейки, до 105,45 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года по сентябрь 2024 года), отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю. В январе-августе 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 7 октября составил 5,87%.

Из недельных данных за 7 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 7 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,60% с 8,70% на 30 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Точную оценку годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 11 октября в докладе о месячной инфляции в сентябре.

Cовет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорилось в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

Валютная пара "юань-рубль", скорее всего, продолжит торги в диапазоне 13,6-13,9 руб. за юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

После устойчивого прохождения уровня 13,5 руб. за юань, который по факту продержался почти неделю, пара "юань-рубль" довольно легко прошла путь до отметки 13,7 руб., достигнув в моменте внутридневных максимумов с 12 октября 2023 года, констатирует эксперт.

"Отметим, что с окончанием праздничной "золотой недели" в Китае давление на российскую валюту существенно возросло. Кроме того, на текущей неделе (12 октября) заканчивается срок лицензии OFAC на сворачивание операций с Московской биржей, НКЦ и НРД, что также могло усилить давление покупателей валюты в паре, - указывает Фетисов. - Из внешних, негативно влияющих на динамику рубля факторов отметим некоторое ослабление напряжения на глобальных товарных рынках и коррекцию котировок не только в нефти, но и на рынках промышленных металлов".

"Тем не менее полагаем, что по мере приближения к максимумам прошлого года рост пары "юань-рубль" будет замедляться. Из факторов, которые могут сдерживать снижение курса рубля в среднесрочной перспективе, отметим планируемый рост нетто-продаж юаней со стороны ЦБ РФ с 0,2 млрд руб. в сентябре до 5,3 млрд руб. с 7 октября по 6 ноября 2024 года, дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий после заседания Банка России 25 октября и начало осеннего дивидендного сезона. На рынке Forex юань за последние четыре дня обозначил диапазон 7,05-7,10 юаня за доллар, усиление индекса доллара несколько приостановилось. В краткосрочной перспективе полагаем, что пара "юань-рубль" удержится в диапазоне 13,6-13,9 руб. за юань", - пишет эксперт в обзоре.

Рост цен на нефть ускорился днем в четверг на опасениях удара Израиля по Ирану. Однако рост котировок сдерживается тем фактом, что у стран ОПЕК+ есть значительные незадействованные добывающие мощности, которые могут компенсировать даже полную остановку нефтедобычи в Иране.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,94%, до $77,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,77%, до $73,94 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 0,5% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Ураган принес штормовые волны на большую часть побережья Мексиканского залива, включая такие густонаселенные районы, как Тампа, Сарасота и Форт-Майерс.