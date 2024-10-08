Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2790п по индексу МосБиржи во главе с Татнефтью

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ во вторник умеренно просел под давлением продаж из-за дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился к $77,4 за баррель, растеряв рост понедельника) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 2790 пунктов во главе с упавшими после отсечки полугодовых дивидендов акциями "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,3%), лучше рынка выглядели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2788,37 пункта (-0,2%), индекс РТС - 913,97 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 октября, составил 96,1079 руб. (+4,3 копейки).

Акции "Татнефти" подешевели до 623,9 рубля (-5,3%), "префы" - до 620,4 рубля (-5,3%); выплаты за I полугодие - 38,2 рубля на акцию каждого типа.

Также подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

"Суал Партнерс" Виктора Вексельберга и его партнеров намерена заблокировать вопрос о buyback акций "Русала", сообщила во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на обращение "Суала" к En+ (MOEX: ENPG) Group, основному акционеру "Русала".

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,8%, до 517,3 рубля), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Дочерняя компания Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс" - запускает выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания.

Согласно презентации для инвесторов, структура Globaltrans готова приобрести все GDR, которые учитываются через НРД и СПБ банк, что составляет примерно 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 года, сбор заявок на Мосбирже и "СПБ бирже" (SPB: SPBE) будет проводиться ежедневно с 10:00 до 15:00 МСК.

En+ Group (+1,5%) направила уведомление с просьбой об отмене листинга и допуска к торгам депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 8 октября, говорится в сообщении компании на LSE. Уведомление подается в соответствии с правилом листинга Великобритании.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи во вторник большую часть дня двигался в небольшом "минусе". При этом внешняя конъюнктура для российского рынка была смешанной - инвалюты дорожали, а цены на нефть и другое сырье заметно просели на новостях из Китая. В ходе брифинга, посвященного экономическому развитию, китайские чиновники не обозначили те масштабные стимулы, которых ждали на рынках, полагает эксперт.

Биржи КНР, закрывшие торги вторника в уверенном "плюсе", будут отыгрывать негатив в среду. На площадках США и Европы преобладала сдержанная динамика с разнонаправленными движениями. Данные по американскому торговому балансу за август примерно совпали с ожиданиями.

В среду будут обнародованы важные для общерыночных настроений протоколы последнего заседания ФРС, в которых детально передается позиция руководства регулятора по денежно-кредитной политике. На российском рынке Сбербанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев, "Эталон" (MOEX: ETLN) раскроет операционные показатели за январь-сентябрь.

"В ближайшей перспективе сдерживать покупки на нашем рынке продолжат ожидания повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ. В середине недели ожидаем движение индекса МосБиржи в пределах 2725-2825 пунктов", - заключил Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов полагает, что в настоящее время сохранение на рынке акций РФ сентябрьского оптимизма, когда индекс МосБиржи с локальных минимумов прибавил почти 15%, выглядит сложной задачей, особенно в условиях неопределенности решения ЦБ РФ по ставке на заседании 25 октября.

ЦБ РФ может повысить ставку до 20-21%. В декабре возможно ее повышение до 22%, затем ожидается ее сохранение на этом уровне до второго квартала 2025 года. Снижение же ставки будет происходить постепенно, и к концу 2025 года она может достигнуть 16% при соблюдении параметров проекта бюджета РФ, считает эксперт.

В лидеры роста во вторник вошли расписки Globaltrans на фоне утвержденной акционерами оферты по цене 520 руб. Также лучше рынка выглядели акции "Ростелекома", корректирующиеся после дивидендной отсечки. По мнению менеджмента "Ростелекома", IPO сегмента ЦОД идет по плану. Коррекция вниз в акциях "Русала" может быть связана с падением цен на алюминий.

Ключевое влияние на нефтяные цены продолжают оказывать новостной поток и геополитика, где на повестке находится обострение на Ближнем Востоке и эскалация конфликта между Ираном и Израилем. В фокусе на неделе - данные по инфляции США, замедление которой может подтолкнуть ФРС к более решительному снижению ставки и потенциально может поддержать цены на сырье. Ожидается, что в IV квартале фундаментальные факторы поддержат цены Brent в диапазоне $75-85 за баррель (Urals - в диапазоне $65-75) с возможностью превышения данного диапазона, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути, заключил Обухов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, попытки рынка акций РФ выйти в "плюс" после утреннего снижения оказались неудачными, к вечеру индексы остались под давлением дешевеющей нефти.

Бумаги "Татнефти" упали из-за дивидендной отсечки, акции "Русала" просели на фоне информации СМИ о намерении одного из акционеров компании (Sual) заблокировать вопрос обратного выкупа бумаг компании. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI снимают краткосрочную перекупленность, отступая от сопротивлений $81,5 и $78,5 за баррель соответственно в рамках коррекции. Участники ждали сигналов с геополитического фронта, а также ежемесячного отчета Минэнерго США и еженедельных данных по запасам, напомнила аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Американский рынок сохраняет уверенность, ожидая новых сигналов от ФРС, в то время как европейский затрудняется со стабилизацией выше важных сопротивлений. Индекс МосБиржи пока не решается на пробитие поддержки 2760 пунктов, но в то же время утратил импульс к развитию роста перед заседанием ЦБ РФ в октябре. Покупки в РФ вновь проходят точечно по отдельным именам. В среду финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев представит Сбербанк, в котором, несмотря на сильную отчетность, еще не активизировались дивидендные ожидания, но в то же время наблюдаются попытки роста вместе со всем рынком, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ остается в боковике около 2800 пунктов по индексу МосБиржи, что выглядит не худшим сценарием. В целом это удручает на фоне мощного ралли в нефти (цены ранее выросли на опасениях удара Израиля по иранской нефтяной инфраструктуре и закрытии "шортов"), которое пока не вызвало отклика в отечественной нефтянке.

Нефть Brent достигла зоны сопротивления $80-81 за баррель, откуда во вторник началась закономерная коррекция и снятие технической перекупленности. Российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость, основной причиной которой являются ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ и ее удержания на высоком уровне длительное время. Не исключено, что в новый год рынок войдет со ставкой выше 20% годовых. В таких условиях о покупках акций широким фронтом в нынешних ценах не стоит даже думать. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить подешевле, возможно, при индексе МосБиржи в районе 2400-2500 пунктов, полагает Антонов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося после праздников Китая (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 4,6%, гонконгский Hang Seng обвалился на 9,4%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-1%), но корректируются Штаты (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq).

Китайский Shanghai Composite прибавил более 30% с зафиксированного в сентябре минимума, что говорит о "бычьем" рынке, отмечает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng упал в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста, в результате которого индикатор достиг максимума с начала 2022 года.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в августе увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это максимальное повышение почти за три года (с октября 2021 года). Аналитики в среднем ожидали рост на 0,8%, по данным Trading Economics.

Позднее на этой неделе в США будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

После сильного отчета по рынку труда США, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 б.п.

В конце этой недели финансовые отчетности за третий квартал опубликуют ведущие американские банки - JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank Of New York Mellon (SPB: BK).

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз на новостях из Китая после ралли накануне, цена Brent не удержалась выше $80 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $77,38 за баррель (-4,4% и +3,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $73,7 за баррель (-4,5% и +3,7% в понедельник).

Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, что стало разочарованием для рынка.

Нефтетрейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где обстановка остается напряженной с конца сентября, когда Израиль начал активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Также рынок опасается прямого столкновения Израиля с Ираном или удара по иранской нефтяной инфраструктуре.

Кроме того, влияние на нефтяной рынок оказывает ожидание очередного урагана в Мексиканском заливе. Порты во Флориде закрылись из-за приближения урагана "Милтон", который может достичь побережья штата в среду. В частности, это может нарушить поставки нефтепродуктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,5%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,7%), акции ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,8%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,7%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (-2,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,2%).

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+9%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+9%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+6,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+4,7%), бумаги ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+4,7%), "СПБ биржи" (+3,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,85 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 4,49 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,82 млрд рублей на акции "Газпрома").

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MOEX$#&: ABIO, AFKS, AFLT, ALRS, AMEZ, BSPB, CHMF, DELI, DVEC, ENPG, ETLN, GAZP, GECO, GLTR, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, LSRG, MGNT, MOEX, MSNG, MTSS, NVTK, OKEY, OMZZ, OZON, PLZL, QIWI, ROLO, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SOFL, SVET, TATN, UKUZ, UNAC, VTBR

SPB$#&: BK, SPBE, TCSG, WFC