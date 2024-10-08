Аналитики снизили оценку акций "Татнефти" после дивидендной отсечки

- Аналитики понизили оценку бумаг "Татнефти" после прохождения экс-дивидендной даты по промежуточным дивидендам за первое полугодие 2024 года в размере 38,2 рубля на акцию каждого типа.

Так, эксперты "БКС Мир инвестиций" снизили прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций компании на 5%, до 810 рублей и 790 рублей за штуку. Взгляд на "обычку" был пересмотрен до "нейтрального" с "позитивного", по "префам" был сохранен "нейтральный" взгляд.

"Мы сохраняем прогноз дивидендов "Татнефти" по итогам 2024 года на уровне 90 руб./акция. Опубликованная отчетность за первое полугодие подтверждает устойчивое положение компании и возможность увеличивать коэффициент дивидендных выплат. Полагаем, что по итогам 2024-2025 гг. "Татнефть" направит на дивиденды 70% чистой прибыли, а по итогам 2026 года - 75%. Компания сохраняет сильный баланс, при этом демонстрирует снижение капзатрат в 2024 году. В ближайшие 12 месяцев она вполне может преподнести "дивидендный сюрприз", особенно если менеджмент вернет выплату в размере 90% прибыли", - говорится в обзоре БКС.

Аналитики SberCIB в свою очередь снизили прогнозную стоимость обыкновенных акций "Татнефти" с 890 до 850 рублей за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать". "Компания может нарастить свободный денежный поток и дивидендные выплаты, если продолжит сокращать капзатраты в следующем году", - пишут они в своем комментарии.

Текущая стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" составляет порядка 657,9 рубля и 654,3 рубля за штуку соответственно.

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