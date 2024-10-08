Рынок акций РФ утром просел ниже 2780п по индексу МосБиржи во главе с Татнефтью, подрос Globaltrans

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром во вторник умеренно просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent откатилась ниже $80 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2780 пунктов во главе с упавшими после отсечки дивидендов акциями "Татнефти" (MOEX: TATN) (-5,1%); выросли расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) на фоне стартовавшего во вторник выкупа бумаг у акционеров.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2778,45 пункта (-0,6%), индекс РТС - 911,13 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 октября, составляет 96,0649 руб. (+1,1949 рубля).

Акции "Татнефти" подешевели до 624,8 рубля (-5,1%), "префы" - до 622,1 рубля (-5,2%); выплаты за I полугодие - 38,2 рубля на акцию каждого типа.

Также подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подросли расписки Globaltrans (+1,8%, до 517,1 рубля). Дочерняя компания Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс" - запускает выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания.

Согласно презентации для инвесторов, структура Globaltrans готова приобрести все GDR, которые учитываются через НРД и СПБ банк, что составляет примерно 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 года, сбор заявок на Мосбирже и "СПБ бирже" (SPB: SPBE) будет проводиться ежедневно с 10:00 до 15:00 МСК.

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", активного роста на российском рынке акций до заседания ЦБ РФ ждать не стоит: скорее всего, индекс МосБиржи будет консолидироваться в районе 2800 пунктов. Тем не менее на горизонте нескольких месяцев вероятность продолжения растущего тренда сохраняется.

Расписки Globaltrans могут подрасти в сторону цены выкупа (520 рублей). Ожидается, что после решения о выкупе Globaltrans может подать документы на делистинг, полагают эксперты.

"После выкупа и делистинга публичная история Globaltrans в российском периметре, скорее всего, закончится. Бумага торгуется на уровне 2,6х прибылей за 2024 год, что ниже исторического среднего значения в 6х, однако сейчас, возможно, это не очень релевантно из-за рисков делистинга. Поэтому, возможно, инвесторам стоит рассмотреть продажу ГДР в рамках выкупа", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ожидания монетарного ужесточения ЦБ РФ ослабляют импульс акций к росту.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во вторник снижаются, ранее контракты приостановили рост у сопротивлений $81,5 и $78,5 за баррель соответственно. Участники ждут новостей с геополитического фронта, а вечером во вторник - ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку. ОПЕК и МЭА опубликуют свои прогнозы уже на следующей неделе.

Во вторник рынок акций РФ остается под сдержанным "медвежьим" давлением из-за внутренних негативных факторов, ухудшения настроений за рубежом, а также нисходящей коррекции цен на нефть и металлы, полагает аналитик. С дивидендным "гэпом" торгуются акции "Татнефти". В энергетическом секторе в ближайшие дни будут ждать новостей с Петербургского международного газового форума. За рубежом тем временем усиливаются страхи более сдержанного смягчения политики ФРС до конца текущего года, что также может ускорить фиксацию прибыли, считает Кожухова.

"Индексы МосБиржи и РТС остаются выше поддержек 2760 пунктов и 910 пунктов. Рынок в условиях рисков новых повышений процентных ставок в стране и слабого рубля теряет импульс к росту, а при стабилизации ниже указанных уровней может взять курс на район 2650 пунктов и 880 пунктов", - заключила представитель "Велес Капитала".

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, спад эйфории на рынке нефти и отсечка в бумагах "Татнефти" могут способствовать ослаблению интереса к "нефтянке" и сдержать смещение спроса в другие сегменты, в первую очередь в акции банков (в среду Сбербанк представит свою отчетность по РСБУ за 9 месяцев, ожидаются неплохие данные).

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, во вторник на китайских биржевых площадках наблюдалось замедление роста после того, как Национальная комиссия по развитию и реформам предоставила мало подробностей о предстоящих мерах стимулирования. Изначально индекс CSI 300 материкового Китая показал резкий рост более чем на 10% на открытии торгов после праздников, но затем его рост сократился до 6%. Гонконгский индекс Hang Seng локально падал более чем на 10%, но позже сократил потери.

Российский рынок продолжает демонстрировать слабость под влиянием негативных факторов. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ остается основным препятствием для роста, несмотря на поддержку со стороны цен на нефть. Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ до 20-22% уже заложены в цены, но продолжают оказывать давление на фондовый рынок. В целом на рынке преобладают осторожные настроения, несмотря на положительное влияние сырьевого и валютного факторов. Инвесторы продолжают сохранять тревожные ожидания из-за дальнейшей монетарной политики, которая сдерживает покупки акций, заключил Кабаков.

В США накануне индексы акций снизились на 0,9-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы ожидали статданных и следили за корпоративными новостями.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые позволят лучше оценить ситуацию с инфляцией.

После сильного отчета по рынку труда США, обнародованного в прошлую пятницу, оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 б.п.

В конце этой недели финансовые отчетности за третий квартал опубликуют ведущие американские банки - JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC) и Bank Of New York Mellon (SPB: BK).

В Азии во вторник также преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося после праздников Китая (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 4,6%, гонконгский Hang Seng обвалился на 9,5%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,8-1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в августе сократились на 1,9% относительно того же месяца прошлого года, согласно опубликованным во вторник официальным данным. Аналитики прогнозировали более значительное падение - в среднем на 2,6%.

Китайский Shanghai Composite прибавил более 30% с зафиксированного в сентябре минимума, что говорит о "бычьем" рынке, отмечает Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng упал в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста, в результате которого индикатор достиг максимума с начала 2022 года.

Тем временем объем промышленного производства в ФРГ в августе увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это максимальное повышение почти за три года (с октября 2021 года). Аналитики в среднем ожидали рост на 0,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз на новостях из Китая после ралли накануне, цена Brent не удержалась выше $80 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,6 за баррель (-1,6% и +3,7% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $75,79 за баррель (-1,7% и +3,7% в понедельник).

Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана на территорию страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастет в полномасштабную войну, которая подорвет поставки нефти на мировой рынок. В частности, нефтетрейдеры отмечают риск перекрытия Ормузского пролива.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,26 млрд рублей (из них 1,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти", 1,19 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 1,03 млрд рублей на акции "Газпрома").