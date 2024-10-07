Темпы снижения цен ОФЗ на текущей неделе, вероятно, ослабнут - ПСБ

Темпы снижения цен ОФЗ на текущей неделе, вероятно, ослабнут, но факторов для разворота рынка пока по-прежнему нет, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ всю неделю отыгрывал данные по бюджету на 4 квартал 2024 года и 2025 год, - напоминает эксперт. - В результате индекс RGBI по итогам недели остановился в 0,16 п. от круглой отметки 100 п. (доходность индекса за неделю выросла на 53 б.п. - до 17,85% годовых). Рост госрасходов в рамках бюджета и повышение тарифов создают проинфляционные риски, а амбициозная программа заимствований продолжит оказывать давление на котировки госбумаг. На этой неделе ожидаем, что индекс RGBI продолжит тестировать уровень 100 пунктов - темпы снижения рынка, вероятно, ослабнут, однако факторов для разворота котировок ОФЗ-ПД пока по-прежнему нет".

Аналитик банка рекомендует держать основную часть долгового портфеля в корпоративных флоатерах. Грицкевич подчеркивает, что выполнение программы на IV квартал (2,4 трлн руб. гросс) за счет флоатеров негативно скажется и на данном сегменте рынка, в результате чего рекомендует ограничить срочность бумаг 1,5-2,0 годами для минимизации рыночного риска.

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